В Новосибирске «Ростелеком» познакомил будущих ИТ-специалистов с работой Центра обработки данных

Сотрудники компании организовали экскурсию по технологическим помещениям и серверным залам, рассказали об устройстве ИТ-инфраструктуры «Ростелекома», работе облачной платформы, а также ответили на вопросы гостей.

«Стратегия нашей компании направлена в том числе на устойчивое развитие страны. Мы заинтересованы в воспитании молодого поколения российских ИТ-специалистов и всегда открыты для активных и способных ребят. В 2022 году «Ростелеком» вошел в число «платиновых» работодателей по версии Forbes», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

В Новосибирске расположен единственный за Уралом центр обработки данных оператора. Это специализированное здание с серверным и сетевым оборудованием, которое обеспечивает размещение информационных систем коммерческих и государственных организаций Сибири и Дальнего Востока.

«Наше оборудование соответствует всем мировым требованиям безопасности. Уровень надежности Tier III обеспечивает бесперебойное функционирование даже во время ремонтных или сервисных работ. Мы непрерывно мониторим работоспособность наших систем и в круглосуточном режиме оказываем техническую поддержку клиентам», — рассказал директор дата-центра в Новосибирске группы компаний «РТК-ЦОД» Сергей Васильев.

НГУ является одним из ведущих вузов страны, занимающихся подготовкой специалистов в сфере информационных технологий. В 2022 году он стал шестым по стране по уровню дохода выпускников, занятых в ИТ-отрасли.

«Центр развития карьеры НГУ регулярно устраивает такие мероприятия, как День карьеры у работодателя, чтобы, попав в атмосферу предприятия, будущие соискатели смогли представить свою потенциальную работу. В этот раз в Татьянин день – День студента – студенты ММФ, ФИТ и направления «Бизнес-информатика» поехали в гости к компании Ростелеком, чтобы больше узнать о работе их дата-центра. Цифровизация – наше будущее, и мы рады, что социально ответственная и прогрессивная компания заинтересована в наших студентах как потенциальных сотрудниках», — поделилась директор Центра развития карьеры НГУ Светлана Довгаль.

Фото предоставлено пресс-службой компании