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Сибирский Сбер принял участие в расширенном заседании коллегии Минцифры

  • 26/01/2023, 10:15
Представители Сибирского Сбербанка приняли участие в расширенном заседании коллегии регионального Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области.

банкиВ заседании также приняли участие сотрудники департамента искусственного интеллекта Сбера и Центра речевых технологий.

На мероприятии региональное Минцифры открыло мультимедийный проект «Цифра меняет жизнь». В коллегии Сбер представил экспозицию из серии картин, созданных с помощью искусственного интеллекта. Ее презентовал губернатору НСО Андрею Травникову председатель Сибирского Сбербанка Дмитрий Солнцев.

В основе создания картин Сбера – первая российская мультиязычная нейросеть Kandinsky2.0, способная быстро и качественно обрабатывать запросы на 101 языке. Она предназначена в том числе для генерации изображений по текстовому описанию и обладает двумя миллиардами параметров. Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Сбер занимает одну из флагманских позиций в России по разработке и реализации технологий искусственного интеллекта. Наши сервисы сегодня используют в совершенно разных направлениях: от кредитования частных и юридических лиц в банковском секторе до здравоохранения или цифровизации мегаполисов посредством, например, системы “Безопасный город”».

На пленарной дискуссии участники расширенной коллегии подвели итоги деятельности в области цифровых технологий и обменялись планами на совместную работу. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, основным фокусом деятельности в 2022-м году стала поддержка отечественных IT-специалистов, компаний и разработок, усиление мер информационной безопасности и ускоренное импортозамещение. Все меры должны быть направлены на попадание в тройку лучших регионов по уровню развития цифровых технологий.

Напомним, в конце 2022 года Сбер провел ежегодную международную конференцию по искусственному интеллекту AI-Journey. По словам Президента компании Германа Грефа, внедрение ИИ в отраслях российской экономики может дать дополнительный прирост ВВП страны на 1% уже в 2025 году.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : финансы Сбер интеллект


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