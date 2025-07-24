В Новосибирске рядом со старым зданием военкомата убрали мемориальные таблички

С мемориала в честь новосибирцев, погибших в ходе афганской и чеченской военных кампаний, убрали таблички с именами. Этот мемориал находится возле здания на улице Трудовой, в котором до весны 2024 находился военкомат Новосибирского района, города Обь и рабочего поселка Кольцово.

Здание на Трудовой, 13, которое нескольким поколениям жителей Новосибирска известно как Горвоенкомат, находится в плачевном состоянии. Этим и был вызван переезд военкомата в другое место — теперь он располагается на улице Советской. Музейщики и краеведы сразу после переезда военного комиссариата говорили о том, что старое здание стоит сохранить как исторический объект, в том числе из-за мемориала. Но эта тема продолжения не получила.

Старое здание продолжает разрушаться. Жители окрестных домов в беседе с журналистом Infopro54 высказали предположением, что Горвоенкомат готовят к сносу и именно поэтому мемориальные таблички с именами были демонтированы. Точная дата демонтажа не известна. На фотографии, сделанной в июле текущего года, видно, что мемориальные плиты аккуратно сняли. Наблюдатели не исключают, что их передали на хранение в один из музейных комплексов. Но точных данных пока нет. Официальных комментариев о судьбе воинского мемориала на момент подготовки материала получить не удалось.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области началось строительство мемориала героям современных военных конфликтов.