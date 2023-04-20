Променад «Михайловской набережной» сузят из-за ремонта моста

Под Октябрьским мостом возводится крытая пешеходная галерея длиной 47 метров, которая обеспечит безопасность посетителей парка «Михайловская набережная» при производстве работ по ремонту Октябрьского моста в подмостовой части. Об этом сообщила пресс-служба подрядчика, ООО «СпецТрансСтрой».

Ширина пешеходного перехода составит 5 метров, высота конструкции — 2,5 метра. Галерея будет выполнена из профилированного листа повышенной несущей нагрузки.

— Защитное ограждение строится на нижнем ярусе набережной — ближе к воде. Остальная территория в зоне моста будет огорожена, — уточнили в компании.

Отмечается, что перед Днем города на верхнем ярусе набережной планируется установить еще одну крытую галерею — шириной 3 метра. Пешеходов просят руководствоваться информационными табличками и не искать альтернативных путей обхода.

Ранее редакция рассказывала, что Димитровский мост начали готовить к капитальному ремонту.