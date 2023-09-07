В Новосибирской области введено более 2 млн кв. метров жилья

В Новосибирской области с начала года введено в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилья, что на 34% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил региональный Минстрой.

В ведомстве уточнили, что общем объеме введенного жилья 69% – это многоквартирные жилые дома, 31% приходится на долю индивидуального жилищного строительства.

В регионе выдано 193 разрешения на строительство жилых домов общей площадью помещений — порядка 1 млн кв.м.

Всего предполагаемый объем ввода в 2023 году — 2 450 млн кв.метров.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область на 23 месте по скорости строительства многоквартирных домов. В среднем на возведение одного многоквартирного дома в регионе у застройщиков уходит 711, 95 дней.