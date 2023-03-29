Экс-депутату Сергею Мамонтову вынесли приговор

В Новосибирской области осужден бывший депутат Сергея Мамонтова, совершивший наезд на малолетнего ребенка и покинувший место происшествия. Об этом сообщает пресс-служба мирового суда Татарского судебного района Новосибирской области.

– Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состояния), – говорится в сообщении суда.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновному 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, после ДТП Сергей Мамонтов, ещё задолго до начала следственных мероприятий и судебных разбирательств, был исключён из партии «Единая Россия» и её депутатского объединения в Татарском райсовете. Затем 9 ноября 2022 года, по ходатайству Следственного управления и Татарской межрайонной прокуратуры, суд досрочно прекратил его депутатские полномочия. 23 декабря в Татарском районном суде закончили рассматривать уголовное дело Сергея Мамонтова по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии). В этот же день Татарский межрайонный прокурор внес апелляционное представление, и оно получило ход спустя 3 недели.

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