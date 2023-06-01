Рекламодателям

В Новосибирске школьнику стало плохо в автобусе №23

  • 01/06/2023, 13:22
Автор:
школьнику стало плохо в автобусе Новосибирска
Кондуктор и водитель отказались открывать двери сославшись на штраф в 5 тысяч рублей.

Водитель на выпустил из автобуса ребенка, которому стало плохо. Об этом сообщают в группе «Ключ-Камышенское плато» в ВКонтакте. Школьнику в автобусе №23 стало плохо, когда он ехал на экзамен. Учитель, сопровождавшая ребенка, попросила кондуктора и водителя открыть дверь, чтобы проветрить общественный транспорт, но они отказались, сославшись на штраф в 5 тысяч рублей.

Напомним, что Новосибирской области выделят миллиард рублей на обновление парка общественного транспорта.

– Принято решение о выделении 1 млрд рублей в 2023 году специальных казначейских кредитов на 15 лет под 3% годовых на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, – подчеркнул Александр Жуков, первый заместитель председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области.

В Новосибирской области обновление пассажирского транспорта ведется под контролем областных властей во взаимодействии с муниципалитетами, подчеркнули в правительстве. Какой транспорт регион будет приобретать на дополнительный миллиард пока не известно.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске мэрия продлила сроки подачи заявок на конкурсы по 11 остановкам.

Фото: pixabay.com, aled7

1 289

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : школьнику стало плохо общественный транспорт автобус №23


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Спецоперация на Украине

«Страну надо переводить на военное положение» — заявил Евгений Пригожин во время пресс-конференции в Новосибирске
1/06/23 13:06
В школу искусств Мариуполя прибыли музыкальные инструменты из Новосибирска
29/05/23 18:25
Новосибирским чиновникам предложили перечислить дневной заработок на нужды подшефного района ЛНР
29/05/23 12:10
«Страну надо переводить на военное положение»: заявил Евгений Пригожин во время пресс-конференции в Новосибирске

«Страну надо переводить на военное положение» — заявил Евгений Пригожин во время пресс-конференции в Новосибирске

По мнению лидера ЧВК «Вагнер», только на Министерство обороны рассчитывать не стоит.
Читать статью >>
производство беспилотников в Новосибирске

В Новосибирске планируют запустить серийное производство беспилотников

Ассортимент продукции, которая будет выпускаться, уже достаточно большой.
Читать статью >>
Торговая недвижимость Новосибирска

Цены на торговую недвижимость Новосибирска преодолели 90 тысяч рублей за квадратный метр

Впервые за девять лет.
Читать статью >>
долгострои ГК Дискус

В Новосибирске не планируют привлекать других застройщиков к завершению домов ГК Дискус

Работу на объектах решено контролировать каждую неделю.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгений Бугланов, директор по маркетингу ООО «Белое дерево»

Евгений Бугланов: Выход на рынок Дубая у нас занял больше года

Некоторые вкусы продукции новосибирской компании жители Объединенных Арабских Эмиратов пока не понимают.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

Социальное такси для людей с инвалидностью заработало в Новосибирской области

01/06/2023, 13:55

Жители левого берега Новосибирска вновь пожаловались на смог и пылевую завесу

01/06/2023, 13:51

Новосибирцы стали чаще ездить в метро

01/06/2023, 13:18

«Страну надо переводить на военное положение» — заявил Евгений Пригожин во время пресс-конференции в Новосибирске

01/06/2023, 13:06
Популярное

Нога 17-летней жительницы Новосибирска застряла между прутьями решетки

01/06/2023, 13:16

Депутаты предложили назначить новую ежегодную выплату семьям с детьми

01/06/2023, 12:22

Творожные сырки оказались в числе лидеров подорожавших молочных продуктов

01/06/2023, 10:40
Новости компаний

Кредитно-документарный портфель ВТБ в Новосибирской области достиг 208 млрд рублей

01/06/2023, 12:59

Два кота и домовой: любимые персонажи из детства в исследовании Wink и Литрес

01/06/2023, 11:22

ВТБ вновь признан самым инновационным банком в России

31/05/2023, 16:12

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска