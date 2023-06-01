В Новосибирске школьнику стало плохо в автобусе №23

Водитель на выпустил из автобуса ребенка, которому стало плохо. Об этом сообщают в группе «Ключ-Камышенское плато» в ВКонтакте. Школьнику в автобусе №23 стало плохо, когда он ехал на экзамен. Учитель, сопровождавшая ребенка, попросила кондуктора и водителя открыть дверь, чтобы проветрить общественный транспорт, но они отказались, сославшись на штраф в 5 тысяч рублей.

Напомним, что Новосибирской области выделят миллиард рублей на обновление парка общественного транспорта.

– Принято решение о выделении 1 млрд рублей в 2023 году специальных казначейских кредитов на 15 лет под 3% годовых на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, – подчеркнул Александр Жуков, первый заместитель председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области.

В Новосибирской области обновление пассажирского транспорта ведется под контролем областных властей во взаимодействии с муниципалитетами, подчеркнули в правительстве. Какой транспорт регион будет приобретать на дополнительный миллиард пока не известно.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске мэрия продлила сроки подачи заявок на конкурсы по 11 остановкам.