В Новосибирске волонтеры купили инвалидную коляску для найденной на морозе собаки

В Новосибирске волонтеры купили инвалидную коляску для собаки по кличке Хлоя, которую нашли зимой на обочине. Об этом они написали в группе ВКонтакте с хэштэгом #всебылонезря.

Хлою подобрали в лютый мороз на трассе в Мошковском районе. У нее была тяжелая травма и собака замерзала на обочине. Хлою выходили, однако она осталась инвалидом и не могла самостоятельно передвигаться из-за парализации задних лап. Теперь у малышки появилась инвалидная коляска, на которую волонтеры собрали 9,9 тысяч рублей.

− Вы только посмотрите на нашу птичку, которая впервые видит колясочку, но уже мчится изо всех сил куда глаза глядят. Хлоюшка пока побаивается улицы и непривычных звуков, но у нее все просто замечательно получается, пожелаем малышке успехов, − написали волонтеры в соцсетях.

Они поблагодарили всех благотворителей, которые помогли Хлое обрести возможность ходить.

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