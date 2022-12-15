В Новосибирске скончался гендиректор завода «Сиблитмаш» Анатолий Масалов

15 декабря на 70-м году жизни умер гендиректор ООО «Сиблитмаш», заслуженный машиностроитель РФ Анатолий Карпович Масалов.

Вся его трудовая биография связана с этим предприятием. Сюда он пришёл учеником фрезеровщика, потом был начальником технологического бюро, начальником механического цеха, председателем профкома, секретарем парткома, заместителем директора завода, а в 1990 году возглавил предприятие.

Анатолий Карпович возглавлял Межрегиональную ассоциацию руководителей предприятий (МАРП), был членом Совета научно-технической ассоциации литейщиков России, членом Координационного совета по промышленности при областной администрации, заместителем председателя Российской ассоциации литейщиков.

За деятельность по сохранению и развитию промышленного производства, участие в реализации социальных проектов был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и золотым Почётным знаком «Достояние Сибири». Он – лауреат премии Правительства РФ, обладатель статуса «Надёжный партнёр».

О дате и времени прощания будет известно позже. Редакция infopro54 выражает соболезнования родным и близким Анатолия Масалова.

Фото с сайта «Станкоинструмент»