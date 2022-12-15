На Вокзальной Магистрали в Новосибирске открылась торговая галерея

— Торговая галерея «Вокзальная магистраль 4а» расположена на крупнейшей, главной магистрали города с высоким автомобильным трафиком, в окружение жилого массива, — говорится в сообщении пресс-службы ГК «РАЙДЕКС».

Общая площадь одноэтажного здания на Вокзальной Магистрали — более 2,6 тысячи кв. м. На первом этаже расположено семь помещений разной площади с отдельными входами и витражным остеклением.

— Такое расположение позволяет удобно сочетать множество торговых и развлекательных точек, распределяя потоки посетителей самым оптимальным способом, — уверены в пресс-службе девелопера.

Арендаторами в галерее сегодня являются магазин федеральной сети «Пятерочка». По данным 2ГИС, по этому адресу также находится магазин «Ярче» и «Суши точка».

Судя по пресс-релизу, компания девелопер рассчитывает, что торговые площади в галерее выберут как крупные ритэйлеры, так и активно развивающиеся сети.

—Ведь расположить свою торговую точку на главной улице города — серьезная заявка на успех бизнеса, — говорится в пресс-релизе.

Напомним, ГК «Райдекс» — строительно-девелоперская компания. Собственниками являются Александр и Николай Манцуровы. Ранее Александру Манцурову принадлежала сеть магазинов, работавших в Новосибирске под брендами «Сибирский гигант», «Горожанка», «Мегас». В 2021 году он продал бизнес томской ГК «Лама». Сейчас ГК «Райдекс» принадлежит несколько торговых объектов в Москве и Новосибирске. Решение о реконструкции галереи компания приняла в 2021 году.

В мае 2022 года Арбитражный суд Новосибирской области ввел в отношении ООО «Торговый холдинг «Сибирский гигант» процедуру банкротства — наблюдение. Заявление о самобанкротстве с суммой долга 660 тысяч рублей в январе 2022 года подал сам «Сибирский гигант». В начале ноября компания ушла на финансовое оздоровление.

Ранее редакция рассказывала о проблемах, которые возникли у бизнеса, расположенного на Вокзальной магистрали.