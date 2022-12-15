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Объем ввода жилья в Новосибирской области за 11 месяцев вырос почти на 30%

  • 15/12/2022, 15:50
новостройки Новосибирска
Однако последние два месяца несколько смазывают позитивную динамику года.

В январе-ноябре 2022 года в Новосибирской области введено 2 050,6 тыс. м2 жилья. Это на 27,6% или на 443,4 тыс. м2 больше, чем за аналогичный период 2021 года, говорится в аналитическом отчете Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ). Из них 1 225,4 тыс. м2 пришлось на многоквартирные дома.

Пока позитивную картину не ухудшает факт отставания темпов ввода жилья по отношению к предыдущему году, который наблюдается в регионе второй месяц подряд. Так, в ноябре в области сдано на 64% меньше квадратов, чем годом ранее — 65, 4 тыс кв м и 116,5 тыс кв метров соответственно. Из них 50,3 тыс. м² в многоквартирных домах (-50,4%). Однако, на общих позициях региона в российском рейтинге замедление темпов сдачи уже сказалось.

— Среди 85‑ти регионов Российской Федерации Новосибирская область занимает 22‑е место по показателю ввода жилья за ноябрь 2022 года. По динамике абсолютного прироста ввода жилья по отношению к аналогичному месяцу прошлого года регион занял 78‑е место, а по динамике относительного прироста регион оказался на 58‑м месте, —констатируют эксперты ЕРЗ. — По показателю ввода многоквартирных домов застройщиками за ноябрь 2022 года Новосибирская область занимает 21‑е место в Российской Федерации среди 85‑ти регионов. По динамике абсолютного прироста ввода многоквартирных домов по отношению к аналогичному месяцу прошлого года — 82‑е место, по динамике относительного прироста — 56‑е место.

В целом, за январь-ноябрь 2022 года по показателю ввода жилья Новосибирская область занимает 10‑е место среди 85‑ти регионов Российской Федерации. По динамике абсолютного прироста ввода жилья за указанный период регион занял 7‑е место, а по динамике относительного прироста — 20‑е место. По вводу многоквартирных домов по году у региона 6‑е место в Российской Федерации, по динамике абсолютного прироста ввода многоквартирных домов за указанный период — 3‑е место, по динамике относительного прироста — 28‑е место.

Новостройки Новосибирска

В Новосибирске начал расти спрос на новостройки

Интересно, что по данным Росреестра, спрос на новостройки в регионе продолжает расти. По итогам октября 2022 года в Новосибирской области на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости зарегистрировано чуть более 3,5 тыс. договоров, что на 63% больше, чем в сентябре.

 

Ранее редакция сообщала о планах правительства РФ отменить льготную ипотеку в 2023 году. 

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость новосибирска


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