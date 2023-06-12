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Предприниматели Новосибирска оценили готовность подростков работать на летних каникулах

  • 12/06/2023, 12:08
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Предприниматели Новосибирска оценили готовность подростков работать на летних каникулах
Оценки нерадужные.

На сегодняшний день 358 работодателей Новосибирской области заявили в государственные учреждения занятости населения 1687 вакансий для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Об этом Министерство труда и социального развития Новосибирской области сообщило в ответ на запрос Infopro54.

Редакция связалась с несколькими работодателями-предпринимателями и попросила прокомментировать их опыт трудоустройства несовершеннолетних.

— Ключевой минус в работе с подростками — в продолжительности трудового дня, то есть он приходит работать на ограниченный промежуток времени. Есть и такие, у которых мотивации работать нет, а их загоняют. У нас сейчас дети не приучаются к труду в школе, — говорит Ирина Морозова, председатель Краснозерского местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», владелец точки выдачи маркетплейса. — Но есть и те, кто хочет работать, у кого глаз горит, а я взять его не могу. Да, по виду ему можно дать 18 лет, а на самом деле — 15.

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Наталья Кюне, основатель и директор печатного салона «Лемур» рассказала, что именно несовершеннолетних подростков на работу не брала, но у нее работали практиканты и студенты.

— У них низкая заинтересованность в работе, но таких я стараюсь отсекать еще на стадии обсуждения вопроса о практике. Людей для галочки я брать не хочу. Те, кто работает в таком режиме, к нам потом не возвращаются, придумывают различные отговорки, — комментирует Наталья Кюне. — Но есть и те, кто возвращается, потому что хочет работать и развиваться.

По ее словам, студенты очень часто психологически не готовы работать, хотя в каждом учебном учреждении их должны готовить к работе и взрослой жизни.

Напомним, при трудоустройстве подростков на основании заключенных договоров работодатель должен производить выплату заработной платы не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. В Новосибирской области с учетом районного коэффициента эта выплата составляет 20302,5 рубля. Также в период временного трудоустройства подросткам выплачивается материальная поддержка, размер которой в 2023 году увеличен до 3800 рублей. Размер заработной платы зависит от продолжительности рабочего времени и периода участия во временном трудоустройстве.

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации продолжительность рабочего времени для учащихся не может превышать в период каникул:

  • 5 часов в день и 24 часа в неделю — для 14-16 летних;
  • 7 часов в день и 36 часов в неделю — для 16-18-летних;
  • в течение учебного года:
  • 2,5 часа в день и 12 часов в неделю — для 14-16 летних;
  • 3,5 часа в день и 18 часов в неделю — для 16-18-летних.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области пятый год растет популярность обучения в колледжах и техникумах. 

Фото: Pixabay – Pexels

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Рубрики : Общество Бизнес Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : работа для подростков временное трудоустройство


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