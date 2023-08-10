Блогерство могут признать экономической деятельностью

Ведение блога могут признать экономической деятельностью, передают «Известия». Минцифры и Росстандарт готовы разработать проект изменений в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД).

По словам автора инициативы депутата Госдумы Яны Лантратовой, блогерство уже давно считается профессиональной деятельностью, приносящей порой большие доходы, с которых, как уже выяснилось не так давно, некоторые представители данной сферы не платят налоги. При этом нередко люди предлагают курсы и тренинги, в темах которых сами «преподаватели» плохо разбираются.

Эксперты рассчитывают, что нововведения узаконят деятельность инфлюенсеров в стране. Кроме того, у блогеров появятся обязанности, и уплата ими налогов будет под серьезным контролем.

Ранее редакция сообщала, что коуч-блогер в Новосибирске необоснованно обогатилась на сотни тысяч рублей.