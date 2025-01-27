Десятки тысяч новосибирцев мечтают работать менеджерами по продажам

В 2024 году почти 40 тысяч новосибирцев искали работу в категории «Менеджеры по продажам и работе с клиентами». Такие данные опубликовали аналитики hh.ru по результатам исследования более 707 тысяч резюме.

— На менеджеров по продажам и работе с клиентами пришлись 39,9 тысячи резюме. На второй ступени рейтинга самых востребованных профессий оказались администраторы (23,4 тысячи резюме). Замыкают тройку лидеров упаковщики и комплектовщики (21,2 тысячи резюме), — пояснили аналитики.

Четвертую ступень рейтинга заняли водители с 20,7 тысячами резюме, а пятую —продавцы, на которую поступило 15,1 тысяч резюме.

Интересно, что предпочтения новосибирских соискателей схожи с общероссийскими. Менеджеры по продажам и администраторы лидируют в рейтинге самых востребованных специальностей по всей России. А вот водители среди всех регионов занимают третью позицию, в то время как упаковщики — четвёртую

В десятку востребованных профессий в регионе также попали программисты и разработчики (14 тысяч резюме), бухгалтеры (12,8 тысячи) и менеджеры по работе с партнёрами (12,4 тысячи). Также пользуются популярностью среди горожан профессии официантов барменов и разнорабочих.

В самом конце рейтинга оказались зоотехники и дворники. В течение 2024 года соискатели подали менее двухсот резюме на эти должности.

Судя по сайту hh.ru, медиана предлагаемой зарплаты для менеджеров по продажам составила по итогам 2024 года 83,5 тыс. рублей. Разброс предложений по региону варьировался от 25 тысяч рублей. Топовая планка начиналась от 295 тысяч. Кроме того, во многих вакансиях указывался свободный график работы: от 4 часов в день, в выходные, по вечерам и т.д. Для большинства вакансий не требовалось специальное образование, многие компании были готовы принять соискателя без опыта работы, а также с опытом работы от 1 года.

Напомним, в 2024 году работодатели стали чаще предлагать вакансии менеджеров по продажам мамам в декрете.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ищут дворника с зарплатой 90 тысяч рублей в месяц.