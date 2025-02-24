Девять тысяч мигрантов приехали в Новосибирскую область за неделю

В Новосибирскую область с 17 по 23 февраля въехали 9100 иностранных граждан. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по региону Андрей Кульков в ходе оперативного совещания при губернаторе, которое прошло 24 февраля.

Всего за это время из региона выехали 6379 иностранцев. Кроме того, за пределы области планируется выдворить ещё 22 мигранта, которые нарушили миграционное законодательство.

— Было проверено 11 объектов, из них — 7 в жилом секторе. По результатам проверки принято решение о выдворении с территории Российской Федерации 22 иностранных граждан, депортированы 2, — сообщил Андрей Кульков.

Кроме того, он отметил что за неделю 22 иностранных гражданина обратились в миграционную службу в соответствии с указом президента. Напомним, что ранее в Новосибирске в рамках амнистии, были освобождены шесть нелегальных мигрантов. Согласно этому указу, если иностранец добровольно обращается в полицию и соблюдает сроки пребывания в стране, ему не грозит высылка или запрет на повторный въезд.

Напомним, из-за дефицита кадров новосибирские работодатели изучают возможность приглашения на работу сотрудников из стран дальнего зарубежья.

Ранее редакция сообщала о том, что семья мигрантов пыталась легализоваться через липовое отцовство в Новосибирске. Родителем своего новорожденного сына они хотели указать земляка с российским паспортом.