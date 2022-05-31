Рекламодателям

Предприятия оборонного комплекса Сибири набирают сотрудников

  • 31/05/2022, 16:45
Автор:
новости Новосибирска
А компании с иностранным участием отзывают заявления о неполном рабочем дне и простое персонала.

Чиновники четырех регионов Сибири, курирующие ситуацию на рынке занятости, на пресс-конференции рассказали о трендах, которые на нем сформировались с начала 2022 года. Прежде всего, все спикеры заявили о стабилизации ситуации на рынке труда, сокращении количества безработных и росте числа вакансий.

— Сегодня в Новосибирской области зарегистрированы 17570 официальных безработных, это на 30% меньше, чем на начало года, и в два раза меньше, чем годом ранее. Официальный уровень безработицы в регионе сегодня составляет 1,2% от численности работающего населения. На начало года был 1,8%, годом ранее — 5,2%, то есть за год количество безработных в области сократилось с 72 до 25 тысяч человек (на начало 2022 года), — сообщил заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов. — Новосибирская область традиционно входит в число регионов, которые имеют положительное сальдо (приняты минус уволены) — 3560 человек. Количество вакантных мест на сегодняшний день у нас составляет более 40 тысяч. Большая часть заявлены компаниями, работающими в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, транспорте, образовании и здравоохранении.

Промышленники Новосибирска: Если тебе сегодня наплевать на партнеров, то завтра тебя тоже не будет

Промышленники Новосибирска: Если тебе сегодня наплевать на партнеров, то завтра тебя тоже не будет

В Красноярском крае на сегодняшний день зарегистрированы 11,7 тысячи безработных — на 3% меньше, чем на начало 2022 года, уровень официальной безработицы — 0,8% (на 1 января 2022-го).

— На предприятиях края сохраняется кадровый дефицит: на одного безработного гражданина приходятся 6 вакансий. Это хороший задел для обеспечения занятости населения региона, — подчеркивает заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин. — С начала года трудоустроены 19,8 тысячи человек. Эта динамика обеспечена устойчивым развитием экономики, а также сохранением всех инвестиционных соглашений.

В Омской области, по сравнению с началом года, количество зарегистрированных безработных сократилось на 1,9 тысячи, уровень безработицы снизился с 1,4 до 1,2%. При этом в банке вакансий региона находятся более 31 тысячи заявок от работодателей со средней зарплатой более 30 тысяч рублей. Как отмечает руководитель департамента занятости населения министерства труда и социального развития Омской области Олеся Кайль, к концу 2021 года показатели занятости в регионе уже достигли допандемийных значений и сейчас продолжают улучшаться. В Алтайском крае зарегистрированы 49,2 тысячи безработных, по сравнению с началом года их количество снизилось на 4,5 тысячи. Причем в службе занятости на учете состоят около 13 тысяч, на начало года — 16 тысяч. В службе занятости представлены 19-20 тысяч вакансий.

— Сейчас мы наблюдаем повышенный спрос на некоторые профессии. Это связано с началом туристического и сельскохозяйственного сезона. С начала года уже трудоустроены около 11 тысяч человек, — говорит заместитель начальника управления Алтайского края по труду и занятости населения Елена Чувашова.

новости Новосибирска

В Новосибирской области «перевербуют» сотрудников иностранных компаний

Участники конференции также прокомментировали ситуацию по компаниям с иностранным участием, которые заявляли о приостановке работы в связи с санкционными ограничениями.

— Мы в ежедневном режиме мониторим все организации, которые заявляют о переводе сотрудников на неполную занятость. Пока планы о высвобождении не сбываются, в том числе благодаря новым точечным методам работы службы занятости, — говорит Машанов. — Сейчас 155 организаций региона проводят разные штатные мероприятия по 1208 работникам (в прошлом году было на 28,6% больше).  9 организаций заявили об увольнении 144 человек в связи с санкциями, но обычно этого не происходит. В том числе благодаря госпрограммам поддержки занятости. В режиме неполной занятости в регионе сейчас работают 3,7% сотрудников, занятых в промышленности. За последнюю неделю информация о рисках высвобождения персонала в министерство не поступало.

В Омской области режим простоя введен для 273 человек в 13 организациях, учредителями которых являются иностранные граждане: рестораны сети быстрого питания, магазины брендовой, спортивной и женской одежды. Что касается IKEA, по ее словам, никакие режимы ограничения в компании не вводились, и информация в службу занятости не подавалась.

— В связи с введением санкций одним из кинотеатров было заявлено высвобождение 25 человек. Сейчас оно перенесено на июль 2022 года. Остальные кинотеатры отменили высвобождение, — комментирует Олеся Кайль. — По оперативной информации, все работодатели планируют сохранить штатную численность и возобновить деятельность после проведения ребрендинга и формирования новых логистических цепочек.

В Красноярском крае под риском высвобождения находится 1,5 тысячи человек, 1,7 тысячи работают в режиме неполной занятости. В Алтайском крае под возможное сокращение могут попасть около 800 работников более чем 100 организаций. Елена Чувашова отмечает, что речь идет о штатных мероприятиях. Массовые сокращения в крае пока не наблюдаются. Режим работы изменен для 1,3 тысячи работников на краткосрочный период — от 2 недель до 1 месяца.

— Что касается сокращения сотрудников «Барнаульского патронного завода» (входит в АО «Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный завод»», то многие промышленные предприятия региона сейчас испытывают кадровый голод и готовы принять работников, попадающих под сокращение. Они предлагают более 5 тысяч вакансий, — подчеркнула чиновница.

новости Новосибирска

Заказы на создание инфраструктуры для авиапроизводств в новосибирском институте резко выросли

По данным Минтруда Несибирской области, к положительным трендам можно отнести тот факт, что ряд крупных промышленных предприятий, которые ранее заявляли о выходе в режим простоя, сейчас не просто начали работать в графике, но и набирают новых сотрудников. В частности, по словам Владимира Машанова, речь идет о предприятиях оборонного комплекса, например о заводе АО «НМЗ «Искра» (госкорпорация «Ростех»). Судя по комментариям в соцсетях, большой набор сотрудников идет на искитимском АО «НЗИВ» (госкорпорация «Ростех»). Ранее о планах увеличить персонал заявлял «Новосибирский авиационный завод им Чкалова» (филиал АО «Компания «Сухой»). В Омской области предприятия ВПК также заявили о выходе с неполного рабочего дня: АО «Омский завод транспортного машиностроения» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Ряд заводов анонсировал планы набора новых сотрудников: ПО «Полет» (филиал АО «ГКНПЦ им М.В. Хруничева»), омский филиал ПАО «ОДК-Сатурн», АО «Центральное конструкторское бюро автоматики» и др.

Кстати, Владимир Машанов заявил, что оттока IT-специалистов из Новосибирской области в Минтруда не ожидают, в том числе благодаря мерам господдержки отрасли, принятым на региональном и федеральном уровне. Чиновник заявили, что благодаря им созданы благоприятные условия для привлечения в область новых специалистов этой сферы.

 

Ранее редакция сообщала, что, по данным рекрутинговых компаний, в Новосибирске сокращается количество вакансий.  

Фото пресс-службы НЗИВ

449

Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : работа промышленность власть безработица


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

В Новосибирске сняли ограничения на заполняемость театров

В регионе продолжается поэтапное снятие ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В городе вспомнили про люки и бордюры

У первых «съезжают крышки», вторые «выпали как гнилые зубы».
Читать статью >>
новости Новосибирска

К работам на улице Волочаевской снова пристальное внимание

Риски повторения эпопеи с дорожными ремонтами 2021 года очень высоки.
Читать статью >>
новости Новосибирска

У мэрии новые разборки с крупным рекламным оператором

На сей раз из-за форм конструкций, размещенных на территории Новосибирска.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Где людей могут заменить аватары из метавселенной?

Все материалы
Лента новостей

Новый уровень прожиточного минимума в Новосибирской области составит почти 14 тысяч рублей

31/05/2022, 17:31

В Новосибирске сняли ограничения на заполняемость театров

31/05/2022, 17:19

В центре Новосибирска установят трамвай № 13

31/05/2022, 16:38

В городе вспомнили про люки и бордюры

31/05/2022, 15:39
Популярное

Новосибирец выиграл в «Жилищной лотерее»

31/05/2022, 17:24

Молоко за вредность

31/05/2022, 12:12

Более 30 мошеннических каналов, торгующих поддельными ответами ЕГЭ и ОГЭ, нашли в Telegram накануне экзаменов

31/05/2022, 11:29

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Клиенты ВТБ Мои Инвестиции могут покупать турецкую лиру, казахстанский тенге и белорусский рубль напрямую на Московской бирже

31/05/2022, 16:44

ВТБ снизил ставки по автокредитам

31/05/2022, 14:30

Новосибирский центр компетенций успешно прошел сертификацию в рамках нацпроекта «Производительность труда»

31/05/2022, 11:26
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска