Предприятия оборонного комплекса Сибири набирают сотрудников

Чиновники четырех регионов Сибири, курирующие ситуацию на рынке занятости, на пресс-конференции рассказали о трендах, которые на нем сформировались с начала 2022 года. Прежде всего, все спикеры заявили о стабилизации ситуации на рынке труда, сокращении количества безработных и росте числа вакансий.

— Сегодня в Новосибирской области зарегистрированы 17570 официальных безработных, это на 30% меньше, чем на начало года, и в два раза меньше, чем годом ранее. Официальный уровень безработицы в регионе сегодня составляет 1,2% от численности работающего населения. На начало года был 1,8%, годом ранее — 5,2%, то есть за год количество безработных в области сократилось с 72 до 25 тысяч человек (на начало 2022 года), — сообщил заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов. — Новосибирская область традиционно входит в число регионов, которые имеют положительное сальдо (приняты минус уволены) — 3560 человек. Количество вакантных мест на сегодняшний день у нас составляет более 40 тысяч. Большая часть заявлены компаниями, работающими в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, транспорте, образовании и здравоохранении.

— На предприятиях края сохраняется кадровый дефицит: на одного безработного гражданина приходятся 6 вакансий. Это хороший задел для обеспечения занятости населения региона, — подчеркивает заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин. — С начала года трудоустроены 19,8 тысячи человек. Эта динамика обеспечена устойчивым развитием экономики, а также сохранением всех инвестиционных соглашений.

В Красноярском крае на сегодняшний день зарегистрированы 11,7 тысячи безработных — на 3% меньше, чем на начало 2022 года, уровень официальной безработицы — 0,8% (на 1 января 2022-го).

В Омской области, по сравнению с началом года, количество зарегистрированных безработных сократилось на 1,9 тысячи, уровень безработицы снизился с 1,4 до 1,2%. При этом в банке вакансий региона находятся более 31 тысячи заявок от работодателей со средней зарплатой более 30 тысяч рублей. Как отмечает руководитель департамента занятости населения министерства труда и социального развития Омской области Олеся Кайль, к концу 2021 года показатели занятости в регионе уже достигли допандемийных значений и сейчас продолжают улучшаться. В Алтайском крае зарегистрированы 49,2 тысячи безработных, по сравнению с началом года их количество снизилось на 4,5 тысячи. Причем в службе занятости на учете состоят около 13 тысяч, на начало года — 16 тысяч. В службе занятости представлены 19-20 тысяч вакансий.

— Сейчас мы наблюдаем повышенный спрос на некоторые профессии. Это связано с началом туристического и сельскохозяйственного сезона. С начала года уже трудоустроены около 11 тысяч человек, — говорит заместитель начальника управления Алтайского края по труду и занятости населения Елена Чувашова.

— Мы в ежедневном режиме мониторим все организации, которые заявляют о переводе сотрудников на неполную занятость. Пока планы о высвобождении не сбываются, в том числе благодаря новым точечным методам работы службы занятости, — говорит Машанов. — Сейчас 155 организаций региона проводят разные штатные мероприятия по 1208 работникам (в прошлом году было на 28,6% больше). 9 организаций заявили об увольнении 144 человек в связи с санкциями, но обычно этого не происходит. В том числе благодаря госпрограммам поддержки занятости. В режиме неполной занятости в регионе сейчас работают 3,7% сотрудников, занятых в промышленности. За последнюю неделю информация о рисках высвобождения персонала в министерство не поступало.

Участники конференции также прокомментировали ситуацию по компаниям с иностранным участием, которые заявляли о приостановке работы в связи с санкционными ограничениями.

В Омской области режим простоя введен для 273 человек в 13 организациях, учредителями которых являются иностранные граждане: рестораны сети быстрого питания, магазины брендовой, спортивной и женской одежды. Что касается IKEA, по ее словам, никакие режимы ограничения в компании не вводились, и информация в службу занятости не подавалась.

— В связи с введением санкций одним из кинотеатров было заявлено высвобождение 25 человек. Сейчас оно перенесено на июль 2022 года. Остальные кинотеатры отменили высвобождение, — комментирует Олеся Кайль. — По оперативной информации, все работодатели планируют сохранить штатную численность и возобновить деятельность после проведения ребрендинга и формирования новых логистических цепочек.

В Красноярском крае под риском высвобождения находится 1,5 тысячи человек, 1,7 тысячи работают в режиме неполной занятости. В Алтайском крае под возможное сокращение могут попасть около 800 работников более чем 100 организаций. Елена Чувашова отмечает, что речь идет о штатных мероприятиях. Массовые сокращения в крае пока не наблюдаются. Режим работы изменен для 1,3 тысячи работников на краткосрочный период — от 2 недель до 1 месяца.

— Что касается сокращения сотрудников «Барнаульского патронного завода» (входит в АО «Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный завод»», то многие промышленные предприятия региона сейчас испытывают кадровый голод и готовы принять работников, попадающих под сокращение. Они предлагают более 5 тысяч вакансий, — подчеркнула чиновница.

По данным Минтруда Несибирской области, к положительным трендам можно отнести тот факт, что ряд крупных промышленных предприятий, которые ранее заявляли о выходе в режим простоя, сейчас не просто начали работать в графике, но и набирают новых сотрудников. В частности, по словам Владимира Машанова, речь идет о предприятиях оборонного комплекса, например о заводе АО «НМЗ «Искра» (госкорпорация «Ростех»). Судя по комментариям в соцсетях, большой набор сотрудников идет на искитимском АО «НЗИВ» (госкорпорация «Ростех»). Ранее о планах увеличить персонал заявлял «Новосибирский авиационный завод им Чкалова» (филиал АО «Компания «Сухой»). В Омской области предприятия ВПК также заявили о выходе с неполного рабочего дня: АО «Омский завод транспортного машиностроения» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Ряд заводов анонсировал планы набора новых сотрудников: ПО «Полет» (филиал АО «ГКНПЦ им М.В. Хруничева»), омский филиал ПАО «ОДК-Сатурн», АО «Центральное конструкторское бюро автоматики» и др.

Кстати, Владимир Машанов заявил, что оттока IT-специалистов из Новосибирской области в Минтруда не ожидают, в том числе благодаря мерам господдержки отрасли, принятым на региональном и федеральном уровне. Чиновник заявили, что благодаря им созданы благоприятные условия для привлечения в область новых специалистов этой сферы.

Ранее редакция сообщала, что, по данным рекрутинговых компаний, в Новосибирске сокращается количество вакансий.