Результаты деятельности по технологическому присоединению к электрическим сетям АО «РЭС» имеют положительную динамику

Строится множество жилых комплексов, производственных объектов, зданий и сооружений социального и культурного назначения, а также развивается сельское хозяйство и промышленность. В связи с этим на протяжении последних лет в регионе сохраняется спрос на технологическое присоединение к электрическим сетям, которое является

За 9 месяцев 2019 года в АО «РЭС» подано более 7000 заявок на технологическое присоединение.



При этом доля заявок, поступивших в электронном виде от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность объектов которых составляет до 150 кВт включительно (2 и 3 категория по надежности электроснабжения), выросла до 71,7%. По сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года этот показатель увеличился в 27 раз.



Таких результатов в рамках реализуемой в регионе целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» удалось достичь именно благодаря усилиям АО «РЭС» по популяризации сервиса «личный кабинет» и созданию благоприятных условий для подачи заявки с использованием указанного сервиса.

С начала года в компанию поступили заявки на технологическое присоединение по ряду ключевых проектов Новосибирской области. Среди них особенно стоит отметить: Строится множество жилых комплексов, производственных объектов, зданий и сооружений социального и культурного назначения, а также развивается сельское хозяйство и промышленность. В связи с этим на протяжении последних лет в регионе сохраняется спрос на технологическое присоединение к электрическим сетям, которое является одним из основных видов деятельности акционерного общества «Региональные электрические сети».За 9 месяцев 2019 года в АО «РЭС» подано более 7000 заявок на технологическое присоединение.Таких результатов в рамках реализуемой в регионе целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» удалось достичь именно благодаря усилиям АО «РЭС» по популяризации сервиса «личный кабинет» и созданию благоприятных условий для подачи заявки с использованием указанного сервиса.С начала года в компанию поступили заявки на технологическое присоединение по ряду ключевых проектов Новосибирской области. Среди них особенно стоит отметить:

объекты научной инфраструктуры — центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») СО РАН с нагрузкой около 12,5 МВт,

новую подстанцию «Академическая» с двумя трансформаторами 63 МВА, которая обеспечит электроснабжение потребителей на территории Академгородка;

четвертый мост через р. Обь (мостовой переход в створе ул. Ипподромской в г. Новосибирске) с максимальной мощностью 1,3 МВт.

Кроме того, в рамках реализации крупного инвестиционного проекта на территории п. Красный Яр в АО «РЭС» была подана заявка на присоединение к электросетям комплекса зданий по переработке макулатуры с нагрузкой 3,7 МВт. По данному объекту договор уже заключен и находится в стадии исполнения сторонами.

Всего за 9 месяцев текущего года предприятие заключило почти 5 тысяч договоров технологического присоединения потребителей, в том числе значимых объектов:

За этот же период специалистами АО «РЭС» уже исполнено более 4 тысяч договоров технологического присоединения к электрическим сетям суммарной мощностью более 127МВт.

Отдельно стоит отметить, что АО «РЭС» активно продолжает реализацию различных мероприятий для повышения доступности и сокращения сроков получения услуги по технологическому присоединению.



В этом году по итогам 9 месяцев компании удалось сократить средний срок заключения договоров технологического присоединения на 27% . Напомним, что этот показатель имеет определяющее значение и оказывает существенное влияние на оценку состояния инвестиционного климата в регионе.



Помимо этого, положительная динамика результатов деятельности по технологическому присоединению отчасти связана с тем, что сетевая компания постоянно повышает эффективность взаимодействия с потребителями. Для удобства клиентов в АО «РЭС» всесторонне развиваются способы дистанционного обслуживания через официальный сайт или при обращении в call-центр, а также анализируется и адаптируется порядок личного приема заявителей.



С октября Центр обслуживания клиентов АО «РЭС», располагающийся по адресу ул. Якушева, 16А, начал работать не только в рабочие дни, но и по субботам – приём ведётся с 8:00 до 15:00 по предварительной записи. Записаться на приём можно по телефону (383) 289-37-38 и оставив обращение на сайте АО «РЭС» в разделе «Клиентам/Технологическое присоединение к электрическим сетям/Задать вопрос».



Кроме того, предприятие является постоянным участником совещаний по вопросам взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства , активно продвигает сервис «личный кабинет» , а также постоянно актуализирует специальный раздел «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на корпоративном сайте.

В итоге, и органы власти, и клиенты компании отмечают положительную динамику в части повышения доступности и сокращения сроков получения услуги по технологическому присоединению.

Фото предоставлено пресс-службой компании