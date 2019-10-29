Результаты деятельности по технологическому присоединению к электрическим сетям АО «РЭС» имеют положительную динамику

Кроме того, в рамках реализации крупного инвестиционного проекта на территории п. Красный Яр в АО «РЭС» была подана заявка на присоединение к электросетям комплекса зданий по переработке макулатуры с нагрузкой 3,7 МВт. По данному объекту договор уже заключен и находится в стадии исполнения сторонами.
Всего за 9 месяцев текущего года предприятие заключило почти 5 тысяч договоров технологического присоединения потребителей, в том числе значимых объектов:
За этот же период специалистами АО «РЭС» уже исполнено более 4 тысяч договоров технологического присоединения к электрическим сетям суммарной мощностью более 127МВт.
Отдельно стоит отметить, что АО «РЭС» активно продолжает реализацию различных мероприятий для повышения доступности и сокращения сроков получения услуги по технологическому присоединению.
В этом году по итогам 9 месяцев компании удалось сократить средний срок заключения договоров технологического присоединения на 27%. Напомним, что этот показатель имеет определяющее значение и оказывает существенное влияние на оценку состояния инвестиционного климата в регионе.
Помимо этого, положительная динамика результатов деятельности по технологическому присоединению отчасти связана с тем, что сетевая компания постоянно повышает эффективность взаимодействия с потребителями. Для удобства клиентов в АО «РЭС» всесторонне развиваются способы дистанционного обслуживания через официальный сайт или при обращении в call-центр, а также анализируется и адаптируется порядок личного приема заявителей.
С октября Центр обслуживания клиентов АО «РЭС», располагающийся по адресу ул. Якушева, 16А, начал работать не только в рабочие дни, но и по субботам – приём ведётся с 8:00 до 15:00 по предварительной записи. Записаться на приём можно по телефону (383) 289-37-38 и оставив обращение на сайте АО «РЭС» в разделе «Клиентам/Технологическое присоединение к электрическим сетям/Задать вопрос».
Кроме того, предприятие является постоянным участником совещаний по вопросам взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства, активно продвигает сервис «личный кабинет», а также постоянно актуализирует специальный раздел «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на корпоративном сайте.
В итоге, и органы власти, и клиенты компании отмечают положительную динамику в части повышения доступности и сокращения сроков получения услуги по технологическому присоединению.
Фото предоставлено пресс-службой компании
Популярное с сайта