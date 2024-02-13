В Новосибирске состоится крупнейшее мероприятие для профессионалов индустрии чистоты

«Один день из жизни города» состоится в рамках цикла отраслевых мероприятий для профессионалов индустрии чистоты. Первое событие пройдет в Новосибирске с 15 по 16 февраля в отеле AZIMUT и соберет около 500 представителей отрасли. Средин них — собственники и руководители бизнеса, управляющие объектов, сотрудники отделов продаж и закупок, HR, службы качества, коммерческих отделов, представители мобильных бригад, технические специалисты, технологи, менеджеры и другие специалисты индустрии чистоты.
Мероприятие проводится при поддержке правительства Новосибирской области, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Ассоциации Русских Уборочных компаний (АРУК), Национальной организации дезинфекционистов (НОД), Ассоциации предприятий химической чистки и прачечных (АХП), Московской школы клининга (МШК), Корпорации МСП (Федеральная корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства), российского маркетплейса Wildberries.
Встреча «Один день из жизни города» – самый оптимальный и «живой» формат, органично вмещающий в себя деловое общение, поиск заказчиков и бизнес-партнёров, взаимодействие с представителями государственной власти, обучение, презентации товаров, услуг и решений — всё то, чем «живёт город».
В программе:
В рамках «Одного дня» состоится первый тур всероссийского конкурса индустрии клининга – «Лидеры чистоты». Участники представят проекты оптимизации процессов, технические и программные разработки, технологии и решения. Жюри оценят конкурсантов на соответствие критериям устойчивого развития, качества услуг, инновационным разработкам, бизнес-модели и концепции обслуживания.
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Фото: freepik.com — jannoon028
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