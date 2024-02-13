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В муниципальные округа планируют преобразоваться три района Новосибирской области

  • 13/02/2024, 11:30
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В муниципальные округа планируют преобразоваться три района Новосибирской области
Депутаты регионального парламента начали корректировать областное законодательство, чтобы у новых округов была возможность работать.

К осени-зиме 2024 года три района Новосибирской области планируют преобразоваться в муниципальные округа. Об этом на заседании комитета по АПК регионального парламента сообщил председатель комитета Денис Субботин. По его словам, речь идет о таких районах, как Маслянинский, Карасукский и Татарский.

Интервью

Местное самоуправление — в районы, мэров — в вертикаль

— Чтобы они смогли работать, мы сейчас добавляем в наше законодательство понятие «муниципальный округ», дополняем полномочия, которые были у администрации района полномочиями администрация муниципального округа, — пояснил Субботин. — Этими корректировками мы приводим областное законодательство в соответствие федеральному. Раньше была двухуровневая система муниципального управления: сельсоветы и районные советы. В федеральном законодательстве принято решение, что они могут быть объединены и создан муниципальный округ. У нас пока таких административных образований нет, но в других регионах России они уже созданы.

На аграрном комитете депутаты поддержали включение муниципальных округов в законы о вопросах организации розничных рынков, а также об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области. Денис Субботин подчеркнул, что корректировки в другие законы региона будут рассматриваться на всех профильных комитетах Заксобрания.

Зампредседателя комитета Роман Яковлев заявил, что он будет голосовать против поправок.

— Решение о формировании муниципальных округов еще не принято. Сначала стоит разобраться: нужно ли это Новосибирской области и будем ли мы это делать. Нужно изучит правоприменительную практику в других регионах РФ. Три района еще прорабатывают этот вопрос. Мы слишком забегаем вперед, — заявил он.

Денис Субботин рекомендовал коллеге довериться людям, которые живут районах.

— Никто их не заставляет создавать муниципальные округа. Они сами решают, как организовывать свою работу. В этом смысл муниципального управления, — напомнил он.

Зампредседателя Заксобрания Владимир Карпов поинтересовался, все ли полномочия сохранятся у районов после переформатирования в муниципальные округа. Денис Субботин это подтвердил.

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Муниципальным округам определяют принципы финансирования

Напомним, в рамках реформы и повышения эффективности публичной власти в 2021 году были внесены изменения в 131-ФЗ об общих принципах муниципального самоуправления (МСУ), которые определили правовой статус муниципального округа. Этим же законом были определены переходные периоды, в течение которых регионы должны привести свое законодательство в соответствие с федеральным — до конца 2024 года. Как отмечал министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко, муниципальный округ будут формироваться не с нуля, а за счет объединения муниципальных поселений и районов, так как они ограничены общей территорией. По его словам, для муниципального округа предполагается установить более высокий норматив по отчислениям с упрощенной системы налогообложений — 70%. В Минфине рассчитывают, что это будет стимулом для развития бизнеса на территории округа, а также простимулирует районы к преобразованию в муниципальные округа.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска опасалась ограничения полномочий после принятия закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Фото пресс-службы Законодательного собрания Новосибирской области

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : региональный парламент Муниципальный округ Муниципальное самоуправление


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