Пенсионер требует 500 тыс. за ожоги ног из-за коммунальной аварии в Новосибирске

Прокурор Кировского района Новосибирска обратился в суд с иском к ООО «НТСК» в защиту интересов жителя города, Виктора Т.

Пенсионер обварился в кипятке, который из-за коммунальной аварии разлился по дорогам улиц Левобережья.

ЧП с прорывом трубы из коммунальной сети теплоснабжения произошло 17 января 2024 года. В это время Виктор ехал на своем автомобиле в сторону улицы Котовского. Увидев впереди клубы пара, он понял, что из-за отсутствия видимости дальше ехать опасною.

Мужчина вышел из машины, чтобы добраться до дома пешком. Он прошел несколько шагов и почувствовал, что его ноги по щиколотку оказались в кипятке. В результате полученного ожога нижних конечностей сибиряку нанесен вред здоровью средней степени тяжести.

— По результатам проведенной проверки установлено, что тепловая сеть по улице Петропавловская принадлежит АО «СИБЭКО», с 16 июня 2021 года передана в аренду ООО «НТСК». Трубопровод теплосети относится к опасным производственным объектам, имеет 3 класс опасности.

В результате полученного вреда здоровью, с учетом длительного периода реабилитации гражданин оценивает компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, — пояснила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Предварительное заседание по делу назначено на 14 мая.

Ранее редакция сообщала о том, что реки кипятка обрушились на дома и улицы левобережья Новосибирска. Горячий поток прорвался на улицы Петропавловская, Троллейная, Котовского и Плахотного. Как сообщили в СГК, причиной потопа стал дефект на трубопроводе диаметром 700 миллиметров на Петропавловской.