В Новосибирске сотрудницу УК осудили за покалеченного снежным пластом ребенка

В Новосибирске сотруднице управляющей компании огласили приговор. Женщина обвинялась в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Являясь инженером участка подрядной организации, обслуживающей содержание многоквартирного дома в Дзержинском районе города, она не проконтролировала очистку крыш от снега и наледи. В результате чего пострадала проходившая мимо дома 9-летняя девочка — на нее упал пласт снега, который скопился на крыше многоквартирника.
Ребенок получил различные травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.
— Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, — сообщила Infopro54 старший помощник руководителя СУ СК РФ по связям со СМИ Елена Коновалова.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура наказала УК за нечищеный на крышах снег в поселке Маслянино Новосибирской области.
Фото СУ СК РФ по Новосибирской области.
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