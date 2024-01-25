В Новосибирске сотрудницу УК осудили за покалеченного снежным пластом ребенка

В Новосибирске сотруднице управляющей компании огласили приговор. Женщина обвинялась в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Являясь инженером участка подрядной организации, обслуживающей содержание многоквартирного дома в Дзержинском районе города, она не проконтролировала очистку крыш от снега и наледи. В результате чего пострадала проходившая мимо дома 9-летняя девочка — на нее упал пласт снега, который скопился на крыше многоквартирника.

Ребенок получил различные травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

— Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, — сообщила Infopro54 старший помощник руководителя СУ СК РФ по связям со СМИ Елена Коновалова.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура наказала УК за нечищеный на крышах снег в поселке Маслянино Новосибирской области.