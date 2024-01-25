Портреты героев СВО нарисовали углем для конкурса в Новосибирске

Студенты художественного училища из Новосибирска нарисовали героев СВО. Их рисунки учувствовали во всероссийском конкурсе творческих работ «Уголь земли Русской».
— Картины познакомят жителей региона с мужественными воинами-сибиряками, которые проявляют себя как настоящие патриоты, вносят свой вклад в защиту в страны и обеспечивают её безопасность, — рассказал Юрий Зимняков, исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области.
Цель конкурса — создание художественного образа участника СВО.
После подведения итогов работы будут выставлены на всероссийской передвижной выставке портретов героев нашего времени.
Ранее редакция сообщала о том, что 300 участников СВО получили психологическую помощь в Новосибирской области.
Фото с сайта правительства Новосибирской области.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru