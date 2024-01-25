Портреты героев СВО нарисовали углем для конкурса в Новосибирске

Студенты художественного училища из Новосибирска нарисовали героев СВО. Их рисунки учувствовали во всероссийском конкурсе творческих работ «Уголь земли Русской».

— Картины познакомят жителей региона с мужественными воинами-сибиряками, которые проявляют себя как настоящие патриоты, вносят свой вклад в защиту в страны и обеспечивают её безопасность, — рассказал Юрий Зимняков, исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области.

Цель конкурса — создание художественного образа участника СВО.

После подведения итогов работы будут выставлены на всероссийской передвижной выставке портретов героев нашего времени.

Ранее редакция сообщала о том, что 300 участников СВО получили психологическую помощь в Новосибирской области.