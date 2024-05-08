В Новосибирске сотрудник отеля украл у гостя спрятанный под матрасом миллион

В новосибирском отеле «Азимут» уборщик номеров украл у гостя деньги, который тот хранил под матрасом. С почти миллионом рублей 24-летний парень пустился в бега.

Бегать с чужими деньгами удалось недолго — через несколько дней сибиряка задержали полицейские.

Преступление было совершено в июне 2023 года. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. 7 мая алчному мужчине огласили приговор.

— Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске задержали офисного вора после того, как он, сбегая с места преступления, обронил свою ДНК.