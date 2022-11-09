Очередной чиновник Новосибирска подозревается в причастности ко взятке

Замглавы Кировского района Александр Шишкин подозревается в причастности к уголовному делу, связанному с получением взятки. В настоящее время в отношении чиновника возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает КП.Новосибирск со ссылкой на собственные источники в следственных органов.

— Максимальным наказанием по этой статье может быть срок в колонии до 15 лет, — сообщает издание.

Накануне появления информации об уголовном деле один из городских телеграмм-каналов сообщал о возможном интересе следствия к ещё одному районному чиновнику — заместителю главы Первомайского района Артёму Роговскому. Поводом для этого, по мнению авторов канала, является, якобы, реклама Роговским услуг одной частной компании.

Напомним, что из чиновников городской власти ранее уголовное дело по подозрению в незаконном получении денежных средств было возбуждено в отношении теперь уже бывшего главы комитета по рекламе Дмитрия Лобыни. Суд его признал виновным, приговорив к почти шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу до 2 млн руб. Ещё один из городских чиновников, в настоящее время проходящий подозреваемым по делу — заместитель мэра Новосибирска Артём Скатов. По версии следствия вице-мэр может быть причастен к заказу на размещение в телеграмм-канале клеветнической информации в отношении депутата госдумы Дмитрия Савельева.

Ранее сообщалось, что в последнее время активизировалась работа следственных органов в отношении представителей как законодательной, так и исполнительной власти. В частности, с начала работы текущего созыва областного заксобрания уголовные дела были возбуждены в отношении пятерых депутатов, представляющих фракцию «Единая Россия» — Валентина Сичкарёва, Александра Морозова, Ивана Сидоренко, Глеба Поповцева и Владимира Лаптева. В конце октября была задержана глава Сузунского района Лилия Некрасова по подозрению в фиктивном трудоустройстве родственника в муниципальное предприятие района.

Ранее редакция сообщала о необычной взятке главы сельсовета в Чановском районе.