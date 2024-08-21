В этом году на ремонт дворов направлено 560 млн рублей в Новосибирске

Комплексный ремонт придомовой территории дома № 38/1 на ул. Петухова в Кировском районе Новосибирска подходит к концу. Подрядные организации – ООО «Масстройэлит» и ООО «Иннотехгрупп». Стоимость работ – более 10 млн рублей. Здесь обустроили детскую и спортивную площадки, провели озеленение территории, расширили и асфальтировали подъезды. Качество выполненных работ оценил мэр города Максим Кудрявцев.

— После ремонта придомовая территория стала более уютной и комфортной. Здесь расширили подъезды, асфальтировали территорию, обустроили парковку и пешеходные дорожки, засеяли газоны, установили детскую и спортивную площадки. Жители дома активно участвовали в разработке дизайн-проекта, предлагали свои идеи. Вместе с депутатами и жителями мы контролируем качество и сроки выполнения всех работ, —прокомментировал глава города.

В Новосибирске в этом году 213 дворовых территорий благоустраивают по наказам избирателей, еще 30 – в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Зайков рассказал, что все объекты сегодня находятся в работе, обустройство завершено примерно на 80 % объектов. Общий объем финансирования в этом году – 560 млн рублей.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что основой благоустройства дворовых территорий в нашем городе должна стать концепция «Город без окраин».