В России планируют ввести допвыплаты по ОСАГО за самостоятельный ремонт авто

В осеннюю сессию Госдумы могут рассмотреть законопроект о выплатах по ОСАГО при самостоятельном ремонте автомобилей. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в своем Telegram-канале.

Поправки призваны оживить выплаты в натуральной форме. Владельцы автомобилей смогут выбрать удобное СТО, работающее по единой методике.

Предполагается, что страховая компания покроет расходы на ремонт без учёта износа деталей.

В Российском союзе автостраховщиков уверены, что такой подход повысит доверие к системе ОСАГО и облегчит восстановление автомобилей после аварий.

21 июля стало известно, что в Госдуме предложили расширить полисы ОСАГО, добавив компенсации за автомобили, пострадавшие от ливней и других экстремальных погодных условий. Депутаты отметили, что автовладельцы несут финансовые потери из-за форс-мажорных ситуаций, но не имеют базовой защиты.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске вырос спрос на праворульные европейские автомобили. Эксперты сомневаются в долгосрочности тренда.