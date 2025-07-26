Почти половина новосибирских автовладельцев меняют масло в машине самостоятельно

Почти половина водителей Новосибирской области (45%) самостоятельно проводят замену масла в своих автомобилях. Еще 33% доверяют эту процедуру автосервисам, 14% обращаются на специализированные станции замены масла, и лишь 8% обслуживаются у официальных дилеров. Это данные июльского опроса, который проводил автомобильный сайт «Дром».

За последние три года в регионе наметилась тенденция к росту числа самостоятельных автолюбителей: в 2022 году масло сами меняли 41% опрошенных, тогда как доля обращающихся к дилерам сократилась с 13% до 8%.

Среди сибирских регионов лидером по самостоятельной замене масла стала Иркутская область (50%). За ней следуют Красноярский край и Кемеровская область (по 48%). Чаще других в автосервисы обращаются водители Хакасии (34%), Новосибирской области (33%) и Кемеровской области (32%).

По всей России за три года число автовладельцев, предпочитающих менять масло своими руками, выросло на 3%. Наибольшая доля таких водителей — на Северо-Западе (51%), а чаще всего в автосервисы обращаются на Кавказе (42%).

Ранее редакции рассказала о том, что в Новосибирской области увеличился спрос на праворульные автомобили европейских брендов.