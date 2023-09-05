Стал известен организатор VI Новосибирского агропродовольственного форума

В Новосибирске стал известен организатор проведения мероприятий в рамках VI Новосибирского агропродовольственного форума. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Победителем аукциона признано ООО «Экспоивентс».

Из документации следует, что мероприятия в рамках VI Новосибирского агропродовольственного форума включают в себя организацию и проведение выставки достижений агропромышленного комплекса региона, деловых мероприятий, конкурсов. Срок окончания оказания услуг — 22 ноября.

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика, на участие в тендере было подано три заявки. Все компании обозначили начальную цену контракта — 18,1 млн рублей.

В срок до 30 сентября 2023 года компании-победителю предстоит разработать концепцию, дизайн-макет выставочной экспозиции, макеты фризов, наградных медалей, дипломов, а также макет символики форума.

Кроме того, организатору мероприятия необходимо будет обеспечить застройку выставочной экспозиции в соответствии с согласованным дизайн-макетом, организовать и провести конкурс брендов продуктов питания и напитков Новосибирской области, конкурс фоторабот и видеоматериалов по сельской и аграрной тематике, предоставить сертификаты (общей стоимостью 380 тысяч рублей) для победителей выставки-выводки «Сила Сибири» и конкурса зоотехников и селекционеров и др.

Новосибирский агропродовольственный форум проводится в регионе с 2016 года. В этом году мероприятие пройдет с 8 ноября по 10 ноября 2023 года на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр». По данным регионального Минсельхоза, впервые на выставке будут работать несколько десятков компаний из Китая.

По данным Seldon Basis, ООО «Экспоивентс» зарегистрировано в августе 2015 года в Новосибирском районе. Уставной капитал компании — 100 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — Деятельность зрелищно-развлекательная прочая. Единственным учредителем и руководителем является Наталья Жукова (Мамонтова). Согласно финансовой отчетности за 2022 год, выручка компании составила 43,5 млн рублей (в 2021 году — 20,8 млн рублей), чистая прибыль — 10,8 млн рублей (в 2021 году — 6,3 млн рублей). Компания подписала 4 контракта в качестве поставщика на общую сумму 19 млн рублей. Наиболее часто контракты заключались c Минсельхоз НСО (основной заказчик).

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