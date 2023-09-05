Мост через Иню и 3 путепровода планируют отремонтировать до октября 2024 года

В 2024 году планируется отремонтировать мост через реку Иню по Бердскому шоссе и три путепровода: через железнодорожные пути по ул. Добролюбова, по ул. Восход и по ул. Трикотажной. Об этом сообщает пресс-служба МКУ «Гормост».

— На этих объектах планируется провести стандартный набор работ, — сообщил директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев.

Продолжатся работы на Октябрьском мосту — самом крупном из ремонтируемых объектов. В 2024 году предстоит закончить ремонт низовой консоли с гидроизоляцией на тротуарах и переустройством судовой сигнализации.

— Предстоит завершить демонтаж бетонного парапетного ограждения, сборку и перестановку опорных конструкций опалубки, ремонт ребер пролетного строения, демонтаж существующего и установку нового перильного ограждения моста, отметил Кодалаев.

Плановый ремонт по всем объектам необходимо завершить до октября 2024 года.

Напомним, что в Новосибирске планируется ремонт путепровода по улице Трикотажной. Цена – 19,6 миллиона рублей. Отмечается, что работать предстоит в стесанных условиях на ¼ проезжей части моста, а также при постоянном потоке транспорта.

Ранее редакция сообщала о том, что суд обязал Новосибирскавтодор выполнить гарантийный ремонт Димитровского моста.