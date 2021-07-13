АО «РЭС» привлекает к ответственности за незаконное потребление электроэнергии

Успешная реализация данного направления возможна только в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.

По итогам 6 месяцев 2021 года, специалистами АО «РЭС» были сделаны выводы о том, что работа по выявлению фактов хищений электроэнергии и взаимодействие в этой части с правоохранительными органами в текущем году приобрела масштабный характер. Особенно активизирована эта деятельность в отдаленных филиалах компании.

Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, число поданных АО «РЭС» заявлений в правоохранительные органы увеличилось практически в 2 раза, более чем на 80%.

Причем в текущем году наблюдается заметная тенденция по выявлению и привлечению к ответственности не только недобросовестных граждан физических лиц, но и предприятий различных форм собственности (юридических лиц). Доля таких заявлений в текущем году составила более 30% от общего числа.

Среди фактов правонарушений можно выделить пример привлечения к ответственности предпринимателя гражданина Г., которому по решению Новосибирского областного суда предъявлено к взысканию более 4 млн рублей. Помимо административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ данного злостного расхитителя ожидает уголовная ответственность по статье 165 УК РФ, заявление о привлечении гражданина Г. к ответственности по данной статье подано АО «РЭС» в управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области.

Так за 6 месяцев 2021 года специалистами АО «РЭС» в правоохранительные органы направлено 4 заявления о привлечении к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 165 УК РФ.

В АО «РЭС» продолжается взаимодействие с руководством ГУ МВД России по Новосибирской области и территориальными отделами полиции по вопросам выявления и пресечения фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии.

В апреле 2021 года Обществом принято решение о поощрительных выплатах гражданам, сообщившим о совершенном либо планируемом хищении электроэнергии.

Сообщение о совершённом либо планируемом хищении электроэнергии с указанием персональных данных для получения вознаграждения можно оставить на официальном сайте АО «РЭС» www.eseti.ru в разделе «Сообщить о хищении», заполнив соответствующую форму, или направив письменное заявление в адрес компании. АО «РЭС» гарантирует конфиденциальность предоставленной информации.

Кроме того сообщить об известных фактах хищения электроэнергии можно любым удобным способом: