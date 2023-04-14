В Новосибирске стартует видеопроект для предпринимателей «Я ЗНАЮ, Я ДЕЛЮСЬ»

В рамках проекта победители грантовых конкурсов в коротких трехминутных видео будут делиться своим опытом получения грантового финансирования и реализации грантовых проектов.
Кто знает, может быть, благодаря проекту «Я ЗНАЮ, Я ДЕЛЮСЬ», вы тоже захотите пройти этот путь: создать свой социальный проект и получить на него поддержку государства? Или вы вдохновитесь опытом спикеров и реализуете свой проект-мечту?
Чтобы не упустить возможность узнать бесценный опыт предпринимателей, уже получивших грант, вступайте в чат взаимной поддержки «Гранты для бизнеса».
А если вы уже реализовывали свои грантовые проекты, то можете присоединиться в качестве спикера.
Расскажите о своем опыте участия в грантовых конкурсах, а мы расскажем всей стране о вас!
Участие бесплатное.
Участники получат благодарственное письмо от комитета по партнерству реготделения «ОПОРЫ РОССИИ».
Заявки отправляйте Виктории Мельник, руководителю проекта «Гранты для бизнеса» реготделения «ОПОРЫ РОССИИ»: @viktoriya_business, WhatsApp +7 (923) 104-13-26
Гранты для бизнеса и НКО
Чат взаимной помощи для подготовки к грантовым конкурсам.
Возраст 18+
Иллюстрация предоставлена Опорой России
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