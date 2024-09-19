Забыла закрыть дверь и лишилась денег девушка в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска у 24-летней девушки украли 3,5 тысячи рублей.
Неприятность произошла из-за невнимательности. Она забыла закрыть входную дверь. Этим воспользовался преступник, который проник в квартиру и похитил из сумки деньги. Девушка написала заявление о хищении денежных средств.
– На сумке остались отпечатки пальцев злоумышленника, – говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.
После проведения экспертизы удалось установить лицо, совершившее противозаконные действия. Им оказался 36-летний ранее судимый мужчина, который проживает в потерпевшей в одном подъезде. Его задержали правоохранители.
Возбуждено уголовное дело.
Сейчас мужчина под подпиской о невыезде. Проводится расследование.
Ранее редакция сообщала о том, что суд отпустил похитителя мягких игрушек из новосибирских ТЦ.
Источник фото: Freepik / Автор — user18526052
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