Забыла закрыть дверь и лишилась денег девушка в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска у 24-летней девушки украли 3,5 тысячи рублей.

Неприятность произошла из-за невнимательности. Она забыла закрыть входную дверь. Этим воспользовался преступник, который проник в квартиру и похитил из сумки деньги. Девушка написала заявление о хищении денежных средств.

– На сумке остались отпечатки пальцев злоумышленника, – говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.

После проведения экспертизы удалось установить лицо, совершившее противозаконные действия. Им оказался 36-летний ранее судимый мужчина, который проживает в потерпевшей в одном подъезде. Его задержали правоохранители.

Возбуждено уголовное дело.

Сейчас мужчина под подпиской о невыезде. Проводится расследование.

Ранее редакция сообщала о том, что суд отпустил похитителя мягких игрушек из новосибирских ТЦ.