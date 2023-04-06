Где в Новосибирске самые красивые закаты и рассветы?

Бóльшая часть квартир «Расцветай на Обской» спроектирована с видом на реку и одно из самых романтичных мест нашего города — Бугринский мост. За Обью открывается живописный панорамный вид левобережья Новосибирска.

Жизнь рядом с Обью еще приятна и тем, что в жаркие летние месяцы река станет источником прохлады, а увлажнение воздуха будет способствовать его очищению от смога и пыли.

Дом «Расцветай на Обской» привлекателен и тем, что его местоположение гармонично сочетает атмосферу уединенности и приватности с активным деловым ритмом Новосибирска. Вблизи две остановки общественного транспорта, от которых за 7-10 минут можно добраться до станции метро «Речной вокзал», откуда получится уехать в любую точку города на метро, автобусе или электричке. Большое удобство автомобилистам обеспечивает прямой выезд на одну из важных магистралей Новосибирска — Большевистскую или улицу-дублер Обскую. Рядом — гипермаркет «Лента», детские сады, поликлиника.

У жителей «Расцветай на Обской» есть возможность утренних и вечерних прогулок и пробежек по Михайловской набережной.

В «Расцветай на Обской» можно приобрести семейные квартиры с хорошими видовыми характеристиками. Двух- и трехкомнатные квартиры в «Расцветай на Обской» — 72,7 кв.м и 87 кв.м. Их планировки продуманы и функциональны — без неиспользуемого пространства, где сценарии проживания спланированы для семей с детьми.

Квартиры в «Расцветай на Обской» сдаются с отделкой white box. Все грязные, шумные работы уже сделаны: залита стяжка пола с шумоизоляцией, выстроены ровные стены, использована улучшенная штукатурка, сделаны все электромонтажные работы.

Офис продаж ГК «Расцветай»:

ул. Красный проспект, 165

+7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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