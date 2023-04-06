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Где в Новосибирске самые красивые закаты и рассветы?

  • 06/04/2023, 12:54
новостройки в Новосибирске
Закаты и рассветы — а что любите вы? Просыпаться под ласковые лучи солнца или по вечерам наслаждаться ярким закатом? Жители «Расцветай на Обской» могут любоваться красотой этих природных явлений каждый день.

Бóльшая часть квартир «Расцветай на Обской» спроектирована с видом на реку и одно из самых романтичных мест нашего города — Бугринский мост. За Обью открывается живописный панорамный вид левобережья Новосибирска.

Жизнь рядом с Обью еще приятна и тем, что в жаркие летние месяцы река станет источником прохлады, а увлажнение воздуха будет способствовать его очищению от смога и пыли.

Дом «Расцветай на Обской» привлекателен и тем, что его местоположение гармонично сочетает атмосферу уединенности и приватности с активным деловым ритмом Новосибирска. Вблизи две остановки общественного транспорта, от которых за 7-10 минут можно добраться до станции метро «Речной вокзал», откуда получится уехать в любую точку города на метро, автобусе или электричке. Большое удобство автомобилистам обеспечивает прямой выезд на одну из важных магистралей Новосибирска — Большевистскую или улицу-дублер Обскую. Рядом — гипермаркет «Лента», детские сады, поликлиника.

новостройки в Новосибирске

Бóльшая часть квартир «Расцветай на Обской» спроектирована с видом на реку и одно из самых романтичных мест нашего города — Бугринский мост. 

У жителей «Расцветай на Обской» есть возможность утренних и вечерних прогулок и пробежек по Михайловской набережной.

В «Расцветай на Обской» можно приобрести семейные квартиры с хорошими видовыми характеристиками. Двух- и трехкомнатные квартиры в «Расцветай на Обской» — 72,7 кв.м и 87 кв.м. Их планировки продуманы и функциональны — без неиспользуемого пространства, где сценарии проживания спланированы для семей с детьми.

новостройки в Новосибирске

В «Расцветай на Обской» благоустроен уютный двор, где будет комфортно как детям, так и взрослым.

Квартиры в «Расцветай на Обской» сдаются с отделкой white box. Все грязные, шумные работы уже сделаны: залита стяжка пола с шумоизоляцией, выстроены ровные стены, использована улучшенная штукатурка, сделаны все электромонтажные работы.

новостройки в НовосибирскеОфис продаж ГК «Расцветай»:
ул. Красный проспект, 165
+7 (383) 255-88-22
гкрасцветай.рф
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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки в новосибирске нежвижимость надежный застройщик


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