В Новосибирске суд признал незаконной продажу снегоплавильной станции на ул. Федосеева

Арбитражный суд Новосибирской области признал продажу снегоплавильной станции на улице Федосеева незаконной. С иском в арбитраж в апреле 2024 года обратилась прокуратура. По версии надзорного ведомства, мэрия Новосибирска свою долю в праве собственности на объект реализовала без проведения торгов и по заниженной стоимости.

— Установлено, что мэрией города в нарушение закона, без проведения торгов по договору купли-продажи по заниженной цене за 4,2 млн рублей отчуждена муниципальная доля в праве собственности на снегоплавильную станцию, расположенную на ул. Федосеева в г. Новосибирске. Муниципальный вклад в создание составил более 31,8 млн рублей, — рассказали в ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что в соглашении о приватизации снегоплавильной станции также не было предусмотрено условие о сохранении назначения объекта.

— Это повлекло длительное неиспользование станции и ее частичный демонтаж, — говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме самой станции, покупателю — ООО «Строй-Сервис» — в льготном порядке предоставлен и земельный участок, на котором расположена станция.

В результате, арбитражный суд полностью удовлетворил иск прокуратуры. Объект должен перейти в муниципальную собственность. Однако пока решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, снегоплавильная станция на ул Федосеева была построена по концессии компанией ООО «Перлит-строй» (ООО «Строй-Сервис» является ее «дочкой» — Ред.) и запущена в 2013 году. Ее мощность около 250 куб. м снега в час. Общая стоимость проекта составила 153 млн руб., в том числе 121 млн руб. — частные инвестиции, остальное — средства городского бюджета, потраченные на проектные работы и получение технических условий. Как ранее сообщали в мэрии, земля, на которой находится снегоплавильная станция, до 2066 года сдана в аренду компании «Строй-Сервис».

С запуском станции, начали поступать жалобы на высокий уровень шума от жильцов близлежащих домов. В 2017 году жители дома на Кошурникова обратились в суд с требованием остановить работу снегоплавильной станции.

В 2019 году аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирска выявили факт реализации снегоплавильной станции ООО «Строй-Сервис» по цене «значительно уступающей сумме вложений в данное имущество». В декабре 2022 года прокуратура направляла мэру Новосибирска представление о переносе станции.

Ранее редакция сообщала, что заместителя мэра Новосибирска оштрафовали за незаконные снегоотвалы. Чиновник не исполнил требования прокуратуры.