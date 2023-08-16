В Новосибирске суд вынес решение по спору микрофинансовых организаций из-за бренда

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение об использовании товарного знака, который делили две микрофинансовые организации, сообщает «Прецедент». Процесс длился два года.

Иск был подан ООО «Капуста» из города Вятские поляны к ООО «Русинтерфинанс». Компания-истец требовала запретить ответчику использование овощного бренда при предоставлении займов, указывая на то, что у ООО «Капуста» в 2011 году приобрело исключительные права на него. В то же время, суд установил, что «Русинтерфинанс» много лет работает под брендом «Екапуста», который схож со спорным товарным знаком до степени смешения.

Арбитражный суд отказал в запрете ООО «Русинтерфинанс» пользоваться товарным знаком «Капусты» в микрофинансовой деятельности и тем самым компания сумела избежать возможного ребрендинга. Поводом послужило то, что в одном из предыдущих процессов истец уже заявлял аналогичные требования, но потом от них отказался в добровольном порядке. По нормам АПК это означает, что вопрос был разрешен и повторному рассмотрению не подлежит.

Отмечается, что с ответчика взыскали 5 миллионов рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. Решение пока не вступило в законную силу и стороны могут его обжаловать.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирский госуниверситет экономики и управления обновит бренд.