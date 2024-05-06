Генеральная репетиция парада Победы пройдет 7 мая в Новосибирске

Генеральная репетиция парада Победы состоится 7 мая с 20:00 до 22:00 в Новосибирске. Традицинно в этот день водители не смогут проехать по центру города и ближайшим к нему улицам.
Так, например, с 18:30 до 22:30 по Красному проспекту от ул. Фабричной до ул. Гоголя движение будет невозможно. Общественный транспорт начнет ездить по новому маршруту.
Полный список перекрытых улиц можно посмотреть здесь.
9 мая праздничные мероприятия начнутся с церемонии возложения корзин и цветов к бюсту маршала авиации А. И. Покрышкина. В 10:00 начнется военный парад войск Новосибирского гарнизона на площади им. Ленина. В 12:30 на Монументе Славы состоится торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню.
Ранее редакция сообщала о том, что в Октябрьском районе Новосибирска ограничат движение и парковки.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com
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