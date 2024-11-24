Пассажир автомобиля Nissan погиб в ночной аварии на улице Кирова в Новосибирске

Жуткая авария произошла в 5 часов 25 минут 24 ноября в Октябрьском районе Новосибирска.

По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля Nissan двигался со стороны улицы Лобова в сторону улицы Выборная. У дома 304 по улицы Кирова он совершил столкновение с автомобилем Mercedes, за рулем которого находился 36-летний мужчина. Он остановился на запрещающий сигнал светофора.

—В результате ДТП пассажир автомобиля Ниссан Марч, мужчина 2001 года рождения, получил травмы несовместимые с жизнью, — рассказали в Госавтоинспекции.

Водители обоих транспортных средств и пассажирка 2006 года автомобиля Nissan доставлены в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства ночной аварии.

Ранее редакция писала, что автомобиль ФСИН с заключенными перевернулся на трассе под Новосибирском.