В Новосибирске удвоился уровень наркопреступлений

В Новосибирской области за первые полгода 2025 года зарегистрировано более 19 тысяч преступлений. Количество наркопреступлений удвоилось, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.
Некоторые виды правонарушений, наоборот, стали реже. Например, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью уменьшилось на 14,1%, разбои – на 12,1%, грабежи – на 7,7%.
В ведомстве добавили, что преступлений против собственности стало больше на 3,3%. Особенно заметно выросло число краж – на 9%. IT-преступлений тоже стало больше на 1,9%. Сейчас они составляют около 40% всех преступлений.
По данным Главного управления МВД России по области, в 2024 году на территории региона было зарегистрировано 37 532 преступления.
Ранее редакция сообщала о том, что за фиктивную прописку для записи в школу в Новосибирске поймали 20 родителей. По закону им грозит штраф до 500 тысяч рублей.
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