12-летний хоккеист внезапно умер под Новосибирском

В Бердске прощаются с 12-летнего хоккеистом. Юный спортсмен ушел из жизни 8 июня.

— Три дня он боролся за жизнь, как три периода в хоккее. Он ярко жил, ярко играл, но ушел спокойно, — говорится в сообщении группы «ХК Кристалл 2011» во «ВКонтакте».

Причина смерти не называется.

Прощание пройдет с 14 до 15 часов по адресу: ул. Солнечная,11А/1.

В комментариях один из пользователей отметил, что у хоккеиста остались сестра, мама и папа.

— Добрый, отзывчивый, надежный парень так рано ушел от нас, — скорбят в группе хоккейного сообщества.

Ранее редакция сообщала о том, что директора ДК под Новосибирском хоронили под песню Лолиты.