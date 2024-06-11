12-летний хоккеист внезапно умер под Новосибирском

В Бердске прощаются с 12-летнего хоккеистом. Юный спортсмен ушел из жизни 8 июня.
— Три дня он боролся за жизнь, как три периода в хоккее. Он ярко жил, ярко играл, но ушел спокойно, — говорится в сообщении группы «ХК Кристалл 2011» во «ВКонтакте».
Причина смерти не называется.
Прощание пройдет с 14 до 15 часов по адресу: ул. Солнечная,11А/1.
В комментариях один из пользователей отметил, что у хоккеиста остались сестра, мама и папа.
— Добрый, отзывчивый, надежный парень так рано ушел от нас, — скорбят в группе хоккейного сообщества.
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