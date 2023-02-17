В Новосибирске ищут подрядчика для реконструкции «Дома Кондратюка»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска ищет подрядчика, который выполнит работы по реконструкции здания музея по ул. Советской, 24 («Дом Юрия Кондратюка»). Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок.

Согласно документации, для выполнения работ, подрядчик должен обладать лицензией на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. В случае привлечения субподрядной организации, они будет нести за ответственность за результаты ее работы.

Все работы подрядчик должен завершить до 26 ноября 2024 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 172,1 млн рублей. Источник финансирования — средства бюджета города Новосибирска на 2023-2024 финансовые годы, в том числе субсидии из областного и федерального бюджетов. Подать заявки можно до 17 марта.

Напомним, что в прошлом году Минкультуры России одобрило заявку от правительства Новосибирской области на проведение работ по реконструкции музея в рамках федерального проекта «Культурная среда национального проекта «Культура».

Юрий Кондратюк — один из основоположников мировой космонавтики, инженер-изобретатель. Он стал первым в мире ученым, который предложил идею полета на Луну. Двухэтажное кирпичное П-образное здание акционерного общества «Союзхлеб», в котором несколько лет работал Юрий Кондратюк, было построено в 1924 году. С 1976 года здание имеет статус объекта культуры регионального значения.

Дефекты скрытых элементов музея обнаружили при ремонте крыши осенью 2016 года. В 2017 году из соображений безопасности здание музея было закрыто для посетителей, а экспозиции перенесли в другие филиалы Музея Новосибирска. В обновлённом здании планируется разместить музейную экспозицию, посвящённую не только Ю. В. Кондратюку, но и вкладу новосибирцев в освоение космоса.

Ранее редакция сообщала, что в области определили ответственного за культурное наследие.