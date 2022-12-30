Мэрия объявила первые инвестиционные конкурсы по остановкам

Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска объявил конкурсы на право заключения двенадцати инвестиционных договоров по созданию и размещению остановочных навесов на территории города Новосибирска, а также павильонов для оказания услуг дорожного сервиса. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте мэрии города.

— В рамках одного инвестиционного договора предполагается создание и размещение за счет собственных и (или) привлеченных средств победившего в конкурсе инвестора: остановочных навесов, количество которых определяется по результатам конкурса (от двух до четырех); одного павильона для оказания услуг дорожного сервиса в пределах остановочного пункта, указанного в извещении о проведении конкурса, — уточняется в документе.

В рамках объявленных конкурсов предусмотрено размещение павильонов для оказания услуг дорожного сервиса в пределах следующих остановочных пунктов:

«Областная больница» — по адресному ориентиру: ул. Немировича-Данченко,126;

«Ул. Народная» — по адресному ориентиру: ул. Танковая, 41;

«Ул. Свечникова» — по адресному ориентиру: ул. Тюленина, 14;

«Колледж эл. механический» — по адресному ориентиру: ул. Первомайская, 210;

«Завод Торгового оборудования» — по адресному ориентиру: ул. Большевистская, 151;

«ПКиО «Березовая роща» — по адресному ориентиру: ул. Гоголя, 180а (киоск);

«Ул. Гребенщикова» — по адресному ориентиру: ул. Гребенщикова, 11;

«Радиоколледж» — по адресному ориентиру: Проспект Дзержинского, 26;

«Стадион «Сибирь» — по адресному ориентиру: ул. Богдана Хмельницкого, 19, к.1 (киоск);

«Молодежная» — по адресному ориентиру: ул. Бориса Богаткова, 163/9;

«Проспект Строителей» — по адресному ориентиру: Проспект Строителей (нечетная сторона);

«ГУМ «Россия» — по адресному ориентиру: ул. Ватутина, 28.

Объемы капитальных вложений, количество остановочных навесов, сроки их изготовления и размещения будут определены по результатам конкурсов. Заявки на конкурс принимаются до 2 февраля.

По итогам реализации инвестиционного договора в собственность инвестора поступает павильон для оказания услуг дорожного сервиса, в муниципальную собственность — остановочные навесы.

Напомним, в конце ноября стало известно, что в мэрии Новосибирска готовятся 28 договоров на создание 56 остановок на территории города. Об этом по итогам заседания комиссии горсовета по научно-производственному-развитию и предпринимательству сообщал депутат Антон Картавин. Количество остановок в контракте на протяжении нескольких лет было камнем преткновения между муниципалитетом и городским предпринимательским сообществом, что вылилось даже в протестную акцию предпринимателей, «неуд» профильному подразделению от депутатов и последующую его реорганизацию. Коммерсанты неоднократно и в течение нескольких лет заявляли о готовности обустроить и содержать остановочные пункты, на которых располагались их торговые объекты, по тем лекалам, что им даст муниципалитет. Профильные подразделения мэрии двигали более крупные концессионные проекты.

Ранее редакция сообщала, что до конца 2022 года в Новосибирске планировали установить 17 остановочных павильонов.