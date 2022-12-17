Андрей Травников пояснил, появится ли в Новосибирске аэроэкспресс до Толмачево

— С инициативой реализации проекта «Городская электричка» в 2017 году на меня вышло руководство РЖД. Тогда предполагалось, что для организации движения по левому берегу будет использоваться существующая ветка Транссибирской магистрали, — напомнил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Однако позже ситуация изменилась в связи с резким ростом грузопотока по железной дороге.

— Грузопоток по Транссибу растет с каждым годом. Сейчас он работает с максимальным перегрузом. Найти «окна» и запустить электричку в такой ситуации невозможно. Поэтому было решено, что для реализации проекта городской электрички нужно строить третий путь вдоль Транссиба. Пока эти затраты в инвестпрограмму РЖД не заложены, — отметил губернатор.

Пока движение в формате городской электрички в Новосибирске организовано по южному направлению — из Бердска. В маршрут вскоре будет включена станция «Университетская» . Кроме того, городская электричка курсирует из Ленинского района на правый берег.

Что касается направления в сторону Толмачево, то, по мнению Травникова, вкладывать огромные ресурсы в организацию движения до аэропорта на коротком плече ради создания аэроэкспресса экономически невыгодно.

— В качестве базового варианта мы прорабатываем с РЖД вопрос о продлении маршрута электричек до Толмачево. Есть задумка использовать технологические ветки. При этом придется пересматривать расписание движения электричек, — добавил губернатор.

Ранее редакция сообщала о планах мэрии продлить в отдаленные районы Новосибирска трамвайные маршруты.