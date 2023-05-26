Мечты о богатстве: большинство новосибирцев считает, что свой бизнес даст им доход минимум 200-500 тыс рублей в месяц

— Пандемия и экономическая ситуация последних лет изменили отношение новосибирцев к заработку и формату работы. Большинство опрошенных (67%) заявили, что хотели бы открыть свой бизнес и работать по собственному графику, — сообщила пресс-служба маркетплейса Ozon со ссылкой на проведенное исследование.

Треть респондентов (33%) хотели бы открыть свой интернет-магазин, каждый пятый новосибирец (22%) видит перспективы в открытии пункта выдачи заказов (ПВЗ), а 18% — офлайн-магазина. Собственный ресторан привлекает 18% опрошенных, а кофейня — 14%. Еще 15% хотели бы открыть свое агентство, а 6 % — салон.

По мнению опрошенных, собственный бизнес позволит им получать повышенный доход. Так, 82% респондентов хотели бы зарабатывать до 500 тысяч рублей в месяц, 7% — от 500 тысяч рублей, а 11% — более одного миллиона рублей. К сравнению, при работе в найме 19% опрошенных зарабатывают сейчас свыше 100 тысяч рублей в месяц, 23% — 60-80 тысяч рублей, а 10% — и вовсе до 20 тысяч рублей в месяц.

Однако лишь 5% респондентов уже уволились с прежнего места и запустили свои компании. В основном новосибирцев удерживает от открытия собственного дела неготовность к переменам (51%), неуверенность в успехе (23%) и непонимание, в какую нишу вложиться (7%).

Помимо этого 44% опрошенных признались, что пока не имеют стартового капитала для запуска своего дела. 9% откладывают деньги для запуска предприятия, а 8% респондентов готовы взять кредит на открытие бизнеса. Более четверти респондентов (27%) уверены, что для успешного развития бизнеса нужны вложения в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, столько же готовы направить на такую цель от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, а 12% — более миллиона рублей.

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