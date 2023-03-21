СКР возбудил уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда в Гааге

— В действиях судей Международного уголовного суда содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ — заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщении пресс-службы ведомства.

В СКР отметили, что также возбуждено дело против прокурора МУС по ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

— Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется. В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973 года, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств, — заявили в СКР.

Решение МУС об аресте Путина

17 марта досудебная палата МУС выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В МУС пояснили, что причина в деле о «незаконной депортации людей из занимаемых Россией частей Украины — это нанесло ущерб украинским детям».

В МИД РФ ответили, что решения Гаагского международного суда не имеют юридической силы для нашей страны.

Ранее редакция сообщала, что к 1 апреля сотрудники администрации президента в елях безопасности должны отказаться от iPhone.

Фото с сайта Кремля