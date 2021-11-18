Промышленные роботы пришли в Новосибирск

На базе НГТУ НЭТИ открылась лаборатория промышленной робототехники. Теперь в распоряжении будущих инженеров робот-сварщик, -фрезеровщик и -сортировщик.

— Молодые специалисты и предприятия получат доступ к самому современному оборудованию, узнают все его возможности, а значит, смогут эффективно интегрировать его в работу, — подчеркнул в рамках церемонии открытия лаборатории Дмитрий Киселёв, директор по продажам в России, ESAB.

Ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев отметил, что на базе Техноцентра будут созданы лаборатории и комфортные условия для работы, научных разработок и подготовки профессиональных кадров.

— Сейчас на рынке робототехники имеются продвинутые модели, но большинство предприятий до сих пор боятся внедрять их в производство. В Лаборатории промышленной робототехники, открытой в Техноцентре НГТУ НЭТИ, предприятия смогут опробовать свой производственный процесс и принять решение об их внедрении, — заключил Анатолий Батаев.

Компания ESAB – один из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки металлов.

Сегодня ESAB производит оборудование для ручной сварки и резки, автоматизированной сварки и механических систем резки, а также сварочные материалы и средства индивидуальной защиты.