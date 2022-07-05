В Новосибирске в суд направлено дело создателей нелегальных финансовый сайтов

Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), говорится в сообщении прокуратуры.

По версии следствия, с августа 2020 года по апрель 2021 года участники организованной группы создали интернет-сайты якобы различных кредитных учреждений, которых в действительности не существовало. Сайты содержали информацию о возможности предоставления физическим лицам на выгодных условиях потребительских кредитов и дистанционном оформлении документов, включая контактные данные, необходимых для их получения.

— Обратившимся гражданам через организованные «колл-центры» сообщалось, что для получения кредита, который будет перечислен на банковскую карту заемщика или доставлен курьерской службой, необходимо предварительно компенсировать расходы на его оформление (оплатить комиссию банка за безналичный перевод заемных денежных средств, страховые взносы, услуги курьера и прочие расходы), — пояснили в прокуратуре. — Введенные в заблуждение потерпевшие, проживающие в различных регионах страны, перечисляли денежные средства на подконтрольные участником организованной группы банковские счета. При этом злоумышленники предоставлять физлицам желаемые кредиты и не планировали.

Всего таким способом обвиняемым удалось похитить у 258 граждан свыше 12, 4 млн рублей. В целях обеспечения гражданских исков на имущество подельников наложен арест. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

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