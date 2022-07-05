Мэрия Новосибирска сделала массовый вброс исков к застройщикам в суд

4 июля мэрия Новосибирска направила в Арбитражный суд Новосибирской области сразу 30 исков к застройщикам в рамках гражданского производства. Иски поступили к следующим компаниям:

— ООО Производственно-техническая компания «Стройинвест» — 569,7 тысячи рублей.

— ЗАО «ЭкоИнвест» — 4,1 млн рублей.

— Жилищно-строительный кооператив «Держава» —1,03 млн рублей.

— ООО «Авангардстрой» — 10,4 млн рублей.

— ООО «Доступное жилье Новосибирск» — 4 млн рублей.

— ООО «Монтаж-НСК» — сумма не указана.

— ООО «ВДТ Строй» — 2,8 млн рублей.

— Жилищно-строительный кооператив «Садко» — 2,5 млн рублей.

— ООО НСК «Авантаж» — 34,6 млн рублей.

— ООО «Окружная-29» — 3 млн рублей.

— ООО МЖК «Энергетик. Специализированный застройщик» — 410 тысяч рублей.

При этом сразу 19 исков поступили к ООО «Дискус-строй» на общую сумму почти 100 млн рублей. До этого массовая подача исков от муниципалитета к застройщику фиксировалась в ноябре 2021 года на общую сумму 54 млн рублей.

Сумма исков, которые мэрия Новосибирска за один день предъявила застройщикам, — более 163 млн рублей. Стоит отметить, что все компании входили в список должников, раскрытый мэрией еще в декабре 2020 года. Большинство из компаний, к которым 4 июля поданы иски, уже тогда находились в банкротстве. В 2021 году список был обновлен. «Живых» компаний там были единицы.

Что касается ГК «Дискус», то в мэрии уже неоднократно обсуждалась тема о том, чтобы закрыть долги застройщика в счет платежей за построенные им дороги.

Напомним, в феврале 2022 года на сессии горсовета заместитель руководителя УФССП по Новосибирской области Федор Плесовских докладывал , что в течение 2021 года в структурных подразделения управления в Новосибирске на исполнении находилось 501 исполнительное производство о взыскании арендных платежей по земельным участкам в пользу мэрии на общую сумму более 850 млн рублей.

Глава департамента имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский сообщал, что общая сумма просроченной задолженности по договорам аренды земельных участков по состоянию на 1 января 2022 года составляла 3,8 млрд рублей. В том числе 3,19 млрд по арендной плате и 615 млн пени.

— При этом нереальны к взысканию 2,1 млрд рублей. Основная доля или 86% в нереальной задолженности — это задолженность организаций-банкротов — 1,8 млрд рублей. В том числе по расторгнутым договорам — почти 1 млрд и по действующим — около 800 млн рублей, — уточнял чиновник. — 246 млн составляет задолженность по неиспользованным земельным участкам в течение 3 лет. Участки у арендаторов изъяты, но вероятность взыскания этой задолженности крайне низка. Реальная к взысканию задолженность — 1,7 млрд рублей.

В начале июня в ходе обсуждения изменений в бюджет на постоянных комиссиях горсовета начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков заявлял о снижении поступлений земельного налога.

На заседании сессии горсовета Новосибирска на минувшей неделе Веселков сообщил, что со сбором земельного налога в городе все нормально.

— Плюс у нас почти 700 млн рублей ожидаются в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков. По арендной плате 2 месяца ситуация также немного исправляется, — говорил Александр Веселков.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска хочет продавать неликвидное имущество через «Российский аукционный дом».