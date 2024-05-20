Министра энергетики и ЖКХ Дениса Архипова оставили под стражей до 20 августа

Дзержинский суд города Новосибирска продлил срок содержания министра энергетики и ЖКХ Дениса Архипова до 20 августа. Постановление о продлении срока пытался оспорить адвокат обвиняемого. Он направил апелляционную жалобу в областной суд.

— Новосибирский областной суд 17.04.2024 оставил без изменения постановление суда первой инстанции, — говорится в сообщении Управления судебного департамента в Новосибирской области.

Напомним, что Денис Архипов был задержан 20 марта текущего года. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении.

Как сообщали в прокуратуре, речь шла о банковской гарантии в размере 220 млн рублей, которую регоператор предоставлял при заключении контракта на 10 лет.

— Министр ЖКХиЭ Архипов Д.Н., зная, что ООО «Экология-Новосибирск» не исполнило свои обязательства не истребовал в бюджет данные средства, — отмечали в прокуратуре.

Он был взят под стражу. Сообщалось, что ему грозит до 10 лет.

Адвокат министра и общественный совет при министерстве ЖКХ Новосибирской области просил отменить постановление и избрать более мягкую меру пресечения для своего подзащитного.

В апреле суд арестовал имущество Дениса Архипова, а в мае после прокурорской проверки в отношении чиновника было возбуждено второе уголовное дело. Речь идет о договоре о предоставлении бюджетных инвестиций в размере 10 млн рублей за счет областного бюджета. По информации источника редакции, речь идет о компании АО «Экооператор».

Ранее редакция сообщала о том, что назначен и.о. министра ЖКХ Новосибирской области.