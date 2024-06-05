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В Новосибирске военнослужащего отправили в колонию за уклонение от службы

  • 05/06/2024, 11:22
Автор: Ольга Кирсанова
В Новосибирске военнослужащего отправили в колонию за уклонение от службы
Денис Евстратов самовольно покинул часть летом 2023 года.

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор жителю Новосибирска за уклонение от службы.

Судом было установлено, что 11 августа 2023 года Денис Евстратов самовольно оставил воинскую часть и уехал домой в Новосибирск. 24 августа 2023 года сотрудники военной комендатуры задержали его по месту жительства. 17 октября Евстратов вновь не явился на службу в воинскую часть, после чего, 7 февраля, военнослужащий был задержан сотрудниками военной комендатуры.

— Суд признал Дениса Евстратова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 5 лет 6 месяцев. Осужденного взяли под стражу в зале суда, — говорится в сообщении Новосибирского гарнизонного военного суда.

Ранее редакция сообщала о том, что военнослужащий получил 3 года условно за хранение найденного им на мусорном полигоне в Новосибирске обреза охотничьего ружья.

Источник фото: Freepik / Автор —  freepik

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : уклонение от службы приговор военнослужащему Новосибирский гарнизонный военный суд


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