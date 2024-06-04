Военнослужащий получил срок за хранение найденного им оружия в Новосибирске

В Новосибирске военнослужащему огласили приговор за незаконное хранение найденного им оружия.
Обрез охотничьего ружья Михаил Данилов нашел на мусорной свалке летом 2022 года. Мужчина принес его домой и спрятал.
14 февраля 2024 года к нему домой нагрянули сотрудники полиции. Правоохранители нашли и изъяли обрез, а вояка стал фигурантом уголовного дела.
— Михаил Данилов признан виновным совершении инкриминируемом ему преступлении. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года, — сообщили в Новосибирском гарнизонном военном суде.
Ранее редакция сообщала о том, что 2-й Восточный окружной военный суд отправил на 6 лет в колонию военнослужащего, дважды уклонявшегося от службы.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru